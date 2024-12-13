Generador de Vídeos de Formación con Feedback para un Aprendizaje de Empleados Atractivo
Crea vídeos de formación para empleados atractivos con feedback personalizado, aprovechando avatares de IA realistas para un aprendizaje impactante.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a profesionales de RRHH, mostrando las mejores prácticas para llevar a cabo sesiones de formación virtual para empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo, presentando diversos avatares de IA interactuando en varios escenarios para ilustrar conceptos clave, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para personalizar la experiencia de aprendizaje y hacer que los temas complejos sean accesibles.
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para equipos de marketing, ilustrando la rapidez y simplicidad de la creación de vídeos para campañas en redes sociales. La estética visual debe ser moderna y dinámica, presentando escenas vibrantes y cortes rápidos para demostrar la producción eficiente de contenido, utilizando las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen para impulsar mensajes de marketing atractivos.
Elabora un vídeo educativo integral de 2 minutos para especialistas globales en L&D, explicando los beneficios de integrar generadores de vídeo de IA en sus plataformas de e-learning. El estilo visual y de audio debe ser global e inclusivo, presentado profesionalmente con gráficos en pantalla y una voz en off clara, enfatizando la importancia de los subtítulos/captions de HeyGen para la accesibilidad en diferentes idiomas y preferencias de aprendizaje, haciendo que el contenido educativo sea verdaderamente universal.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza la creación de vídeos impulsada por IA para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención del conocimiento en todos los programas de formación.
Crea Cursos de Formación Escalables.
Desarrolla numerosos vídeos de formación profesional rápidamente para educar a una audiencia más amplia y expandir tus iniciativas de aprendizaje global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de vídeos de formación de alta calidad?
HeyGen agiliza la creación de vídeos transformando la creación de guiones en vídeos de formación atractivos utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos de IA. Permite a los usuarios generar rápidamente contenido profesional, incluyendo activos del generador de vídeos de formación con feedback, sin necesidad de amplios conocimientos de producción.
¿Puede HeyGen personalizar avatares de IA e incorporar controles de marca específicos?
Sí, HeyGen ofrece características robustas para personalizar avatares de IA que se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar fácilmente controles de marca específicos, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que todos tus vídeos de formación y onboarding de empleados mantengan una apariencia consistente y profesional.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para integrar contenido de generador de vídeos de IA en plataformas existentes?
La plataforma de HeyGen está diseñada para una integración sin problemas, ofreciendo opciones de exportación versátiles y características como soporte para reproductores de vídeo multilingües para una amplia accesibilidad. Esto permite a las organizaciones incorporar contenido de generador de vídeos de IA de alta calidad, como contenido educativo, en varios sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas internas con facilidad.
¿Qué tan rápido puede HeyGen transformar texto en vídeo con voces en off de IA realistas?
HeyGen es un potente generador de texto a vídeo que convierte rápidamente guiones escritos en contenido de vídeo dinámico. Con voces en off de IA realistas y diversas plantillas predefinidas, puedes generar vídeos pulidos para propósitos como formación de empleados o marketing en minutos.