creador de videos de anuncios de lanzamiento de características: Crea Promociones Impresionantes
Crea sin esfuerzo videos de anuncios de lanzamiento de características cautivadores. Transforma tu guion en visuales atractivos usando Text-to-video desde el guion para un rápido crecimiento de marca.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina una agencia de marketing que necesita escalar rápidamente su producción creativa de anuncios en video para varios clientes. Este video de 45 segundos será rápido y profesional, demostrando cómo las Plantillas y escenas de HeyGen y los avatares de AI, combinados con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, empoderan a los especialistas en marketing de rendimiento para generar numerosas variantes de video de manera eficiente para plataformas de redes sociales. El audio será nítido y seguro, coincidiendo con la estética profesional.
¿Cómo pueden las empresas de comercio electrónico mejorar el reconocimiento de su marca con videos cortos y cautivadores? Desarrolla un clip ágil de 15 segundos que, con una estética brillante y de tendencia en redes sociales y música de fondo atractiva, ilustre lo sencillo que es crear contenido atractivo usando los avatares de AI de HeyGen y los Subtítulos/captions automáticos. La voz en off, generada por voces de AI, destacará rápidamente un beneficio clave del producto.
Un gerente de producto busca presentar su última innovación con un video de lanzamiento de producto impactante. Este video de 60 segundos, pulido y explicativo, mostraría meticulosamente las características de la nueva oferta a través de visuales nítidos obtenidos del soporte de biblioteca de medios/stock, complementados por una voz en off autoritaria generada usando Text-to-video desde el guion, asegurando que cada detalle se transmita efectivamente para fomentar un fuerte reconocimiento de marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Lanzamiento de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de video impactantes para nuevos lanzamientos de características y productos para maximizar el alcance de la campaña y las conversiones.
Produce Campañas Atractivas en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo anuncios de video y clips cautivadores para redes sociales para captar la atención de la audiencia en tus lanzamientos de características.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis videos de anuncios de lanzamiento de características?
HeyGen te permite crear videos de anuncios de lanzamiento de características cautivadores usando avatares de AI y una completa biblioteca de plantillas de video. Nuestra plataforma simplifica la producción de creativos de anuncios en video de alta calidad y atractivos, asegurando que tu video de lanzamiento de producto destaque.
¿Es posible personalizar completamente los anuncios de video dentro de HeyGen para que coincidan con mi marca?
Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar instantáneamente tus anuncios de video con los colores, logotipos y fuentes específicos de tu marca. Esto asegura que todos tus creativos de anuncios de video refuercen consistentemente el reconocimiento de marca en cada campaña.
¿Qué características avanzadas de AI ofrece HeyGen para crear anuncios de video impactantes?
HeyGen utiliza avatares de AI de vanguardia y voces de AI realistas para generar anuncios de video dinámicos e impactantes desde guiones de text-to-video. Estas características permiten una rápida creación de anuncios, apoyan diversas variantes de video y facilitan la localización de contenido para un mayor alcance.
¿HeyGen admite la creación de diversos formatos de anuncios de video para redes sociales?
Absolutamente. HeyGen está optimizado para producir anuncios de video listos para transmisión y videos cortos adaptables para varias plataformas de redes sociales. Con herramientas de edición intuitivas y cambio de tamaño de relación de aspecto, puedes crear y exportar fácilmente múltiples variantes de video para Instagram, TikTok o YouTube.