Creador de Vídeos sin Rostro: Crea Contenido Atractivo Sin Esfuerzo

Aumenta el compromiso y monetiza tu contenido transformando guiones en vídeos sin rostro cautivadores con avatares de IA.

420/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a pequeñas empresas y a profesionales del marketing digital, ilustrando cómo aprovechar los vídeos sin rostro para un compromiso efectivo en plataformas de redes sociales. Emplea una estética visual profesional y limpia con texto en pantalla impactante y una pista de música de fondo positiva, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para personas que valoran la privacidad pero quieren crear contenido atractivo, demostrando la facilidad de hacer vídeos sin rostro sin mostrar su cara. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y accesible con gráficos relacionados, presentando un avatar de IA para la narración y apoyado por la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen para visuales diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional de 15 segundos dirigido a creadores de YouTube y TikTok enfocados en hacer crecer rápidamente sus canales a través de la creación eficiente de contenido. Los visuales deben ser enérgicos y de tendencia, incorporando cortes rápidos y efectos de sonido pegajosos, todo unido con la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente ideas en vídeos cortos y cautivadores.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos sin Rostro

Crea sin esfuerzo vídeos cortos atractivos para plataformas de redes sociales usando IA, automatizando la generación de contenido para cautivar a tu audiencia sin mostrar tu rostro.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza proporcionando tu texto o ideas, y nuestra capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' generará inteligentemente un guion completo, formando la base de tu vídeo sin rostro.
2
Step 2
Selecciona Visuales
Explora nuestra rica biblioteca de medios para encontrar visuales de archivo adecuados, imágenes, o utiliza nuestras 'Plantillas y escenas' para ilustrar perfectamente tu guion sin necesidad de talento en pantalla.
3
Step 3
Añade Audio
Mejora tu vídeo con audio profesional usando nuestra función de 'Generación de voz en off' para la narración. Selecciona una voz que se adapte mejor a tu contenido para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu creación personalizando subtítulos y utilizando 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para optimizar tu contenido. Descarga tu vídeo corto de alta calidad, asegurando un aspecto y sensación profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos Inspiradores sin Rostro

.

Inspira y eleva a tu audiencia con vídeos motivacionales convincentes, aprovechando la IA para voces en off y visuales sin talento en pantalla.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos sin rostro para ingresos pasivos?

HeyGen es un generador de vídeos de IA líder que permite a los usuarios producir vídeos sin rostro de alta calidad de manera eficiente. Al aprovechar los avatares de IA, la escritura de guiones y las voces en off, puedes crear vídeos cortos atractivos para plataformas como YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels, convirtiéndolo en una excelente herramienta para la creación automatizada de contenido y la búsqueda de oportunidades de ingresos pasivos.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para la creación eficiente de vídeos en redes sociales?

HeyGen agiliza la creación de contenido para plataformas de redes sociales a través de su avanzado generador de vídeos de IA. Te permite transformar texto en vídeos utilizando avatares de IA personalizables y una amplia gama de plantillas, asegurando una creación de contenido rápida y automatizada lista para distribución multiplataforma en Instagram Reels, TikTok y YouTube.

¿HeyGen admite la generación de vídeos cortos únicos sin marcas de agua?

Sí, HeyGen permite a los creadores producir vídeos cortos únicos, perfectos para varias plataformas de redes sociales. Tienes control total sobre la escritura de guiones, las voces en off y los elementos visuales, y todos los vídeos generados se pueden descargar en resolución de vídeo HD sin marcas de agua, asegurando contenido de calidad profesional.

¿Puedo convertir fácilmente texto en vídeos usando el generador de vídeos de IA de HeyGen?

Absolutamente. El intuitivo generador de vídeos de IA de HeyGen simplifica el proceso de convertir texto en vídeos atractivos. Simplemente introduce tu guion personalizado, y la plataforma generará vídeos con avatares de IA realistas y seleccionará una voz, haciendo que sea fácil crear contenido convincente para vídeos educativos, películas de marca o cualquier otro propósito.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo