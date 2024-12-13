Generador de videos tutoriales de anuncios de Facebook para anuncios atractivos

Genera anuncios de video para Facebook que detienen el desplazamiento sin esfuerzo. Nuestra plataforma utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para simplificar la creación de tus anuncios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los especialistas en marketing experimentados y las agencias que escalan sus campañas apreciarán este dinámico video de 45 segundos, que muestra cómo HeyGen aprovecha la IA generativa para crear anuncios poderosos dentro de Meta Ads Manager. Observa cómo los 'Avatares de IA' y la 'Generación de locuciones' se combinan con visuales de ritmo rápido y música de fondo atractiva para crear videos dinámicos de múltiples clips que capturan la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Para los emprendedores individuales y creadores de contenido que dan sus primeros pasos en la creación de anuncios de video, un recorrido amistoso de 60 segundos revela lo fácil que es producir anuncios de video de alta calidad para Facebook. Esta guía paso a paso utiliza la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y 'Subtítulos/captions' de HeyGen dentro de un editor de video fácil de usar, presentando visuales claros de captura de pantalla y una voz cálida y orientadora para resaltar superposiciones de texto esenciales.
Prompt de Ejemplo 3
Las empresas que buscan una creatividad publicitaria consistente y una fuerte presencia de marca se beneficiarán de este resumen limpio y de marca de 30 segundos, centrado en las capacidades eficientes de generación de videos de HeyGen. Aprende cómo mantener tu Kit de Marca y adaptar tu contenido sin problemas usando 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto' y 'Plantillas y escenas', entregado con un estilo visual corporativo profesional y música de fondo animada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo usar un generador de videos tutoriales de anuncios de Facebook

Crea anuncios de video atractivos para las plataformas de Meta sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA y plantillas profesionales, guiando a tu audiencia hacia el éxito.

1
Step 1
Crea tu proyecto y selecciona una plantilla
Comienza creando un nuevo proyecto de video. Explora una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente adaptadas para varios objetivos publicitarios, o comienza desde cero para tener control creativo total.
2
Step 2
Añade tu contenido y elementos de marca
Sube tus propios medios, como imágenes y clips de video, o elige de una vasta biblioteca de stock. Personaliza tu anuncio con el logo y los colores de tu marca usando las funciones del Kit de Marca para mantener la consistencia.
3
Step 3
Aplica texto, voz y música
Mejora tu mensaje añadiendo superposiciones de texto y generando locuciones de sonido natural desde tu guion. Elige música de fondo y añade subtítulos/captions para aumentar el compromiso.
4
Step 4
Exporta tu anuncio para las plataformas de Meta
Previsualiza tu anuncio de video para asegurarte de que se alinea con tu visión. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto para ubicaciones específicas, luego genera y exporta tu video final, listo para subir a Meta Ads Manager.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Generación de videos tutoriales simplificada

.

Crea videos tutoriales dinámicos e informativos para Facebook Ads Manager, asegurando que los espectadores comprendan conceptos complejos de manera rápida y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen acelerar la creación de anuncios de video para Facebook?

HeyGen funciona como un generador de videos avanzado y creador de videos publicitarios, utilizando herramientas impulsadas por IA y plantillas de video diseñadas profesionalmente. Este enfoque simplificado te permite producir rápidamente anuncios de video de alta calidad para Facebook, transformando tus ideas creativas en visuales atractivos de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para los anuncios de video de Facebook en HeyGen?

Con HeyGen, puedes personalizar completamente tu creatividad publicitaria añadiendo superposiciones de texto dinámicas, eligiendo música e incorporando llamadas a la acción efectivas. La función Kit de Marca asegura una marca consistente, mientras que el editor de arrastrar y soltar permite una fácil integración de medios para crear anuncios de video dinámicos de múltiples clips.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar los anuncios de video de Facebook para varias plataformas y ubicaciones?

Absolutamente. HeyGen admite el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto, lo que te permite optimizar tu creatividad publicitaria para diferentes ubicaciones de anuncios de video de Facebook sin problemas. Esto asegura que tus anuncios de video se vean pulidos y atractivos en todos los canales, desde el feed hasta las Stories.

¿Utiliza HeyGen IA generativa para mejorar la creatividad de los anuncios de Facebook?

Sí, HeyGen aprovecha la IA generativa para la generación sofisticada de videos. Esto incluye capacidades como texto a video desde guion y el uso de avatares de IA, simplificando significativamente el proceso de creación de un anuncio de video y permitiéndote crear una creatividad publicitaria única e impactante para Facebook.

