Vídeos de Formación Ética: Fomentar Comportamiento Honesto y Ético
Ofrece formación ética impactante con escenarios realistas utilizando los avatares de AI de HeyGen para dar vida a dilemas éticos complejos para tu equipo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo animado de formación ética de 60 segundos dirigido a funcionarios públicos, contratistas y proveedores, explicando los Conflictos de Interés comunes según las normas éticas establecidas. El estilo visual debe ser moderno y atractivo con gráficos animados, y la narración debe ser autoritaria, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Produce un vídeo introductorio de ética de 30 segundos dirigido a nuevos empleados y líderes, destacando la importancia de fomentar una cultura de honestidad y promover un comportamiento ético positivo desde el primer día. Emplea un estilo visual inspirador y acogedor utilizando diversas Plantillas y escenas, con la generación de Voz en off de HeyGen proporcionando un mensaje coherente y alentador.
Desarrolla una guía práctica de 50 segundos para todos los empleados sobre 'Cómo reportar una violación ética', enfatizando pasos y recursos accesibles. El vídeo debe tener un estilo visual directo e instructivo con gráficos limpios y la información esencial transmitida claramente a través de los Subtítulos/captions de HeyGen para máxima claridad, utilizando imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar los puntos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación Ética.
Utiliza vídeo AI para aumentar significativamente la participación y retención en vídeos de formación ética esenciales para los empleados.
Escala Programas de Formación Ética.
Desarrolla y entrega un mayor volumen de cursos de formación ética integral a una audiencia global más amplia de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen revolucionar la creación de vídeos de formación ética?
HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de formación ética profesional utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza el proceso de desarrollar contenido eLearning atractivo, haciendo que los conceptos éticos complejos sean fácilmente comprensibles para tu audiencia.
¿Qué beneficios ofrece HeyGen para desarrollar formación ética bajo demanda para empleados?
HeyGen capacita a las organizaciones para generar rápidamente formación ética integral bajo demanda, ideal para todos los empleados y funcionarios públicos. Con características como la generación de voz en off personalizada y subtítulos, HeyGen asegura que tu formación promueva el comportamiento ético de manera eficiente y consistente en toda la organización.
¿Puede HeyGen ayudar a crear escenarios de formación atractivos para dilemas éticos?
Absolutamente. La robusta plataforma de HeyGen te permite construir escenarios y entornos realistas para explorar varios dilemas éticos, como los Conflictos de Interés. Puedes aprovechar plantillas y una biblioteca de medios para representar visualmente estas situaciones complejas, fomentando una mejor comprensión y orientación práctica.
¿Cómo apoya HeyGen a las organizaciones en la implementación de formación efectiva sobre políticas éticas?
HeyGen es una herramienta invaluable para crear materiales de formación sobre políticas éticas claros y concisos que refuercen una cultura de honestidad. Al convertir tus reglas éticas y guías prácticas en contenido de vídeo dinámico, HeyGen facilita la comprensión y adhesión generalizada a la ética organizacional.