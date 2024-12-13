Vídeos de Formación Ética: Fomentar Comportamiento Honesto y Ético

Ofrece formación ética impactante con escenarios realistas utilizando los avatares de AI de HeyGen para dar vida a dilemas éticos complejos para tu equipo.

343/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo animado de formación ética de 60 segundos dirigido a funcionarios públicos, contratistas y proveedores, explicando los Conflictos de Interés comunes según las normas éticas establecidas. El estilo visual debe ser moderno y atractivo con gráficos animados, y la narración debe ser autoritaria, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para un mensaje preciso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo introductorio de ética de 30 segundos dirigido a nuevos empleados y líderes, destacando la importancia de fomentar una cultura de honestidad y promover un comportamiento ético positivo desde el primer día. Emplea un estilo visual inspirador y acogedor utilizando diversas Plantillas y escenas, con la generación de Voz en off de HeyGen proporcionando un mensaje coherente y alentador.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía práctica de 50 segundos para todos los empleados sobre 'Cómo reportar una violación ética', enfatizando pasos y recursos accesibles. El vídeo debe tener un estilo visual directo e instructivo con gráficos limpios y la información esencial transmitida claramente a través de los Subtítulos/captions de HeyGen para máxima claridad, utilizando imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar los puntos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación Ética

Produce vídeos de formación ética atractivos y efectivos que fomenten el comportamiento ético y una cultura de honestidad dentro de tu organización.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Vídeo de Formación Ética
Comienza generando tu guion o seleccionando una plantilla que aborde dilemas éticos clave. Utiliza Texto a vídeo desde guion para transformar rápidamente tu contenido escrito en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige Visuales Atractivos y Avatares de AI
Mejora tu formación con avatares de AI para representar entornos realistas. Esto ayuda a los empleados a visualizar y comprender escenarios éticos complejos de manera más efectiva, promoviendo el comportamiento ético.
3
Step 3
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Personaliza tu vídeo con Subtítulos/captions para asegurar que tu contenido eLearning sea accesible para todos los espectadores, mejorando la comprensión y alineándose con los estándares organizacionales.
4
Step 4
Exporta y Entrega tu Formación Bajo Demanda
Prepara tu vídeo de ética completado para su distribución utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas. Tu formación ética bajo demanda puede entonces ser alojada, permitiendo a los empleados obtener un certificado al completarla.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Éticos Complejos

.

Desglosa dilemas éticos y políticas intrincadas en vídeos AI claros y comprensibles que resuenen con todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen revolucionar la creación de vídeos de formación ética?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de formación ética profesional utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza el proceso de desarrollar contenido eLearning atractivo, haciendo que los conceptos éticos complejos sean fácilmente comprensibles para tu audiencia.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para desarrollar formación ética bajo demanda para empleados?

HeyGen capacita a las organizaciones para generar rápidamente formación ética integral bajo demanda, ideal para todos los empleados y funcionarios públicos. Con características como la generación de voz en off personalizada y subtítulos, HeyGen asegura que tu formación promueva el comportamiento ético de manera eficiente y consistente en toda la organización.

¿Puede HeyGen ayudar a crear escenarios de formación atractivos para dilemas éticos?

Absolutamente. La robusta plataforma de HeyGen te permite construir escenarios y entornos realistas para explorar varios dilemas éticos, como los Conflictos de Interés. Puedes aprovechar plantillas y una biblioteca de medios para representar visualmente estas situaciones complejas, fomentando una mejor comprensión y orientación práctica.

¿Cómo apoya HeyGen a las organizaciones en la implementación de formación efectiva sobre políticas éticas?

HeyGen es una herramienta invaluable para crear materiales de formación sobre políticas éticas claros y concisos que refuercen una cultura de honestidad. Al convertir tus reglas éticas y guías prácticas en contenido de vídeo dinámico, HeyGen facilita la comprensión y adhesión generalizada a la ética organizacional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo