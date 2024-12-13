Creador de Vídeos de Anuncios Empresariales: Crea Actualizaciones Impactantes

Optimiza la comunicación corporativa y entrega anuncios pulidos más rápido. Convierte fácilmente tu guion en vídeo con Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio empresarial de 60 segundos dirigido a todos los empleados de la organización, comunicando una importante actualización de la visión de la empresa. Este vídeo inspirador y auténtico debe presentar imágenes de empleados diversos y una locución reflexiva y atractiva, potencialmente utilizando avatares de AI de HeyGen para representar el liderazgo o ilustrar varios roles del equipo, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido en la comunicación del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo convincente de 30 segundos para una nueva campaña de marketing, dirigido a clientes potenciales e inversores, mostrando los beneficios clave de un nuevo servicio. La estética debe ser dinámica y visualmente rica, incorporando gráficos audaces, cortes rápidos y una voz persuasiva y enérgica, fácilmente alcanzable aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para la creación rápida de vídeos empresariales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de anuncio corporativo de 40 segundos para aclarar una importante actualización de política de RRHH para todos los empleados. La presentación visual debe ser clara, directa e informativa, integrando animaciones simples o texto en pantalla para resaltar puntos críticos, acompañado de una locución neutral y autoritaria. Asegura la accesibilidad y comprensión implementando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para este crucial vídeo explicativo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Anuncios Empresariales

Optimiza tus comunicaciones corporativas con AI. Crea vídeos de anuncios impactantes rápidamente, involucrando a tu audiencia con contenido de calidad profesional.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de anuncio para generar instantáneamente contenido de vídeo usando capacidades de Texto a vídeo. Esto convierte tu texto en visuales y narraciones atractivas, estableciendo una base sólida.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI profesionales para entregar tu mensaje. Estos presentadores digitales dan vida a tu anuncio, asegurando una entrega pulida y atractiva.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra la identidad de tu empresa aplicando los colores, fuentes y logo únicos de tu marca a través de controles de Branding completos. Mantén la consistencia visual en todos los vídeos corporativos.
4
Step 4
Finaliza y Distribuye
Exporta tus vídeos de anuncios corporativos de alta calidad en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Comparte tu producto terminado sin esfuerzo para la comunicación interna del equipo o campañas de marketing externas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios Dinámicos para Redes Sociales

Crea vídeos y clips cautivadores para redes sociales para compartir noticias y anuncios de la empresa en plataformas digitales al instante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como creador de vídeos de anuncios empresariales?

HeyGen está diseñado para ser un eficiente creador de vídeos de anuncios empresariales, permitiendo a las empresas crear vídeos de anuncios corporativos y vídeos corporativos profesionales rápidamente. Nuestra plataforma impulsada por AI optimiza la creación de contenido para todas las comunicaciones internas y externas.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos impulsado por AI para la comunicación empresarial?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar tu texto en vídeos empresariales atractivos usando avatares de AI realistas y potentes capacidades de Texto a vídeo. Esto permite la producción rápida de contenido de alta calidad ideal para la comunicación de equipos, lanzamientos de productos y campañas de marketing.

¿Puede HeyGen asegurar una marca consistente en los vídeos de anuncios corporativos?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de Branding robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logo de tu empresa, colores específicos de la marca y fuentes personalizadas en todos tus vídeos de anuncios corporativos. Esto asegura que cada mensaje mantenga una identidad visual consistente y profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de anuncios impactantes?

HeyGen ofrece un conjunto completo de características que incluyen plantillas personalizables, avatares de AI profesionales y subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifica el proceso, haciendo fácil producir vídeos de anuncios atractivos con un acabado profesional.

