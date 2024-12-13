Creador de Vídeos para Empleados: Crea Formación e Incorporación Atractivas

Transforma tus programas de L&D con vídeos profesionales para empleados. Aprovecha los avatares de IA para aumentar el compromiso y la retención del conocimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico vídeo promocional de 45 segundos para profesionales de ventas y equipos de marketing, aprovechando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y plantillas y escenas personalizables. El vídeo debe adoptar un estilo gráfico moderno y limpio con una voz en off enérgica y música animada para resaltar las nuevas características del producto, sirviendo como un eficaz creador de vídeos empresariales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo explicativo de 30 segundos para cuentas de redes sociales, dirigido a potenciales clientes con visuales de marca llamativos. Incorpora soporte de biblioteca de medios/stock para imágenes atractivas y asegura una presentación óptima en todas las plataformas utilizando redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, complementado con una voz en off concisa y audio de tendencia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para departamentos de RRHH y gerentes de L&D, centrado en una nueva política de la empresa o módulo de formación. Este vídeo debe presentar un estilo visual elegante y accesible con una voz en off profesional y música de fondo tranquila, utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido eficiente y subtítulos/captions para accesibilidad, mejorando la creación de vídeos impulsada por IA para programas de L&D.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Empleados

Crea fácilmente vídeos atractivos y profesionales para empleados para formación, incorporación y comunicación interna con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo
Inicia tu proyecto seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para diversas necesidades empresariales, estableciendo la base para tu vídeo de empleados.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Mejora tu vídeo añadiendo avatares de IA para presentar tu guion, proporcionando un presentador consistente y atractivo para tu contenido de empleados.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Aplica los controles únicos de tu Kit de Marca de la empresa, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, para mantener una apariencia consistente y profesional en todos tus vídeos de empleados.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez completada la creación de tu vídeo para el trabajo, expórtalo fácilmente en el formato y relación de aspecto deseados, listo para compartir sin problemas a través de los canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Moral y Comunicación de los Empleados

Crea vídeos inspiradores y personalizados para celebrar logros, compartir la visión de la empresa y alinear a tu equipo, fomentando una cultura laboral positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos impulsado por IA?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA para simplificar la creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos profesionales a partir de texto o indicaciones rápidamente. Nuestra plataforma actúa como un potente creador de vídeos, agilizando tu flujo de trabajo creativo y esfuerzos de creación multimedia.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos animados de negocios?

HeyGen proporciona una amplia gama de avatares de IA y herramientas de animación, permitiéndote crear vídeos de negocios atractivos y animados sin software complejo. Puedes generar fácilmente vídeos a partir de indicaciones y personalizar cada aspecto para una narrativa de vídeo única.

¿HeyGen proporciona recursos para crear rápidamente vídeos de negocios?

Sí, HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas profesionales y un extenso stock de medios para acelerar tus necesidades de creación de vídeos de negocios. Esto permite la producción rápida de contenido de alta calidad como vídeos explicativos y promociones de marketing.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en proyectos de vídeo creativos?

HeyGen asegura que tus proyectos de vídeo creativos se alineen con la identidad de tu marca a través de controles de marca integrales, incluyendo logotipos personalizados y paletas de colores. Esto te ayuda a mantener la apariencia única de tu marca en todo tu contenido de vídeo.

