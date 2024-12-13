Portal de Vídeos de Formación para Empleados: Impulsa el Aprendizaje
Optimiza la incorporación y la formación en línea. Genera vídeos atractivos con avatares de AI para un desarrollo consistente de los empleados.
Crea un vídeo convincente de 60 segundos que demuestre la eficiencia de generar contenido con AI para equipos de aprendizaje y desarrollo. Dirigido a gerentes de L&D y creadores de contenido, este vídeo debe presentar gráficos profesionales y limpios y una voz en off clara y autoritaria. Destaca cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, combinada con plantillas y escenas disponibles, simplifica la creación de módulos de formación en línea atractivos, transformando guiones complejos en contenido de vídeo pulido sin esfuerzo.
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos que ilustre cómo un portal de vídeos de formación para empleados puede servir como una biblioteca de vídeos accesible para todo el personal. Este vídeo está destinado a empleados existentes que buscan información rápida y líderes de equipo, empleando demostraciones de interfaces modernas y fáciles de usar con una voz calmada e instructiva. Enfatiza cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen asegura la inclusividad y cómo el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones permiten que el contenido se vea sin problemas en varios dispositivos dentro de un sistema completo de base de conocimiento y wiki.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre las opciones de personalización dentro de un LMS corporativo, destacando la interfaz fácil de usar de una plataforma de formación para empleados. Dirigido a propietarios de negocios y administradores de TI que evalúan soluciones, este vídeo requiere visuales elegantes y personalizables y una narración segura y profesional. Ilustra cómo el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen y las plantillas y escenas flexibles permiten a las organizaciones personalizar su contenido de formación, asegurando que se alinee perfectamente con su identidad corporativa y mejore la experiencia de aprendizaje general para sus empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Oferta de Cursos Eficientemente.
Produce rápidamente un mayor volumen de cursos de formación diversos para educar a más empleados, mejorando tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo.
Maximiza el Compromiso en la Formación.
Aprovecha AI para crear contenido dinámico e interactivo que aumenta significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimiento dentro de tus programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para empleados?
HeyGen permite a las organizaciones crear rápidamente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Su interfaz fácil de usar simplifica el proceso de generar contenido profesional para iniciativas de incorporación y aprendizaje y desarrollo continuos.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y marcar nuestra plataforma de vídeos de formación corporativa?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo y los colores de tu empresa en todo tu contenido de formación para empleados. Puedes aprovechar plantillas y escenas para mantener una apariencia consistente y profesional en toda tu biblioteca de vídeos.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar el contenido de formación en línea?
HeyGen utiliza AI avanzada para transformar guiones en vídeos dinámicos con avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad. Esto agiliza significativamente la producción de materiales de formación en línea, permitiendo una generación de contenido eficiente y accesibilidad global a través de subtítulos automatizados.
¿Es HeyGen adecuado para construir una biblioteca de vídeos completa para el aprendizaje y desarrollo de empleados?
Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas para crear, organizar y exportar diversos formatos de vídeo, convirtiéndolo en una plataforma de vídeo ideal para construir una biblioteca completa de formación para empleados. Esto apoya tus objetivos de aprendizaje y desarrollo centralizando una valiosa base de conocimiento y recursos de formación en línea.