Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un convincente vídeo de formación sobre cumplimiento de 60 segundos destinado a todos los empleados de la empresa, describiendo las nuevas regulaciones de privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, utilizando animaciones limpias y una voz en off de IA autoritaria, asegurando claridad sin ser excesivamente formal. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar texto legal complejo en contenido visual fácilmente comprensible.
Produce un vídeo de formación técnica de 60 segundos para el equipo de desarrollo de software, demostrando las nuevas características de nuestra herramienta interna de gestión de proyectos. El estilo debe ser altamente informativo y claro, incorporando grabaciones de pantalla precisas, mejoradas con subtítulos integrados para accesibilidad, y una voz en off calmada y orientadora. Este vídeo utilizará eficazmente la función de subtítulos de HeyGen para resaltar elementos clave de la interfaz y pasos.
Crea un vídeo conciso de anuncio interno de 30 segundos para todos los empleados, celebrando un reciente hito de la empresa. El estilo visual debe ser dinámico y celebratorio, alineándose perfectamente con la marca de la empresa mediante el uso de plantillas prediseñadas, acompañado de música de fondo edificante. Esta producción demostrará la facilidad de uso de la función de Plantillas y escenas de HeyGen para crear contenido pulido rápidamente, con la opción de usar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza la generación de vídeos de IA para crear contenido de formación dinámico e interactivo, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Escala la Formación y el Alcance Global.
Desarrolla rápidamente una gama más amplia de cursos de formación y entrégalos a una base de empleados diversa y global utilizando capacidades de vídeo multilingües de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para empleados?
El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los equipos de L&D producir vídeos de formación profesionales con plantillas personalizables y avatares de IA realistas. Esto agiliza el proceso de creación de contenido atractivo, transformando texto en experiencias visuales dinámicas para la formación de empleados.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en la formación efectiva de empleados?
Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional para todos tus vídeos de formación de empleados. Pueden ofrecer vídeos multilingües con voces en off de IA, asegurando claridad y reforzando la marca de la empresa en equipos diversos para varios tipos de formación.
¿Puede HeyGen usarse como generador de vídeos de formación para empleados en cumplimiento y formación técnica?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un potente generador de vídeos de formación para empleados adecuado para diversas necesidades, incluyendo formación en cumplimiento y formación técnica. Permite a los equipos de L&D crear fácilmente vídeos de formación profesionales, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos de formación?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad visual de tu empresa. Puedes incorporar tu logo, colores de marca y usar plantillas personalizables para mantener una marca consistente en todos tus materiales educativos.