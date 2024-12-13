Video Tutorial de Marketing por Correo Electrónico: Impulsa el Compromiso y las Ventas

Domina cómo agregar video a un correo electrónico y aumentar el compromiso. Transforma tus campañas de correo electrónico con las plantillas preconstruidas de HeyGen.

415/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aprende cómo las empresas de comercio electrónico y los gerentes de producto pueden integrar sin problemas videos de demostración de productos atractivos o videos de reseñas perspicaces en su próxima campaña de correo electrónico. Este video instructivo de 45 segundos adopta un estilo visual limpio y moderno con una narración clara, utilizando la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen y Subtítulos para máxima claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Explora ejemplos creativos de marketing por video en correos electrónicos en esta guía vibrante de 30 segundos, demostrando cómo los creadores de contenido y los especialistas en marketing digital pueden usar efectivamente GIFs atractivos y botones de CTA prominentes dentro de sus correos electrónicos. La presentación visualmente rica y de ritmo rápido, completa con una banda sonora animada, muestra las Plantillas y escenas preconstruidas de HeyGen y su amplio soporte de biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Desmitifica el proceso técnico de cómo agregar video a un correo electrónico de manera efectiva, dirigido a especialistas en marketing técnico y desarrolladores de correo electrónico en este tutorial paso a paso de 90 segundos. Con una voz en off calmada y autoritaria, este video educativo explicará consideraciones como elegir una plataforma de alojamiento de videos y optimizar con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una entrega perfecta en todos los dispositivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Tutoriales de Video de Marketing por Correo Electrónico

Aprende cómo crear tutoriales en video atractivos con facilidad e integrarlos en tus campañas de correo electrónico para captar la atención e informar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Video Tutorial
Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para producir rápidamente contenido tutorial claro y profesional adaptado a tu audiencia, asegurando un video tutorial de marketing por correo electrónico consistente y atractivo.
2
Step 2
Selecciona el Formato de Video para tu Correo Electrónico
Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu video. Puedes crear una miniatura de video atractiva o un clip corto que enlace a tu tutorial completo, perfecto para el marketing por video en correos electrónicos.
3
Step 3
Agrega el Enlace de tu Video al Correo Electrónico
Integra tu video en tu plantilla de correo electrónico. Incrusta la miniatura del video o GIF con un botón de CTA claro que dirija a los destinatarios a tu tutorial completo en una plataforma alojada, mejorando cómo agregar video a un correo electrónico de manera efectiva.
4
Step 4
Aplica Tu Estrategia de Campaña
Finalmente, aplica tu video a tu campaña de correo electrónico. Envía tu correo electrónico y monitorea métricas clave para entender cómo el contenido de video ayuda a aumentar el compromiso y transmitir tu mensaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Videos de Marketing Atractivos Rápidamente

.

Crea rápidamente contenido de video cautivador, como demostraciones de productos o videos de reseñas, para enriquecer tu estrategia de marketing por correo electrónico e informar a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los consejos creativos de marketing por video en correos electrónicos mejorar el compromiso de mi campaña de correo electrónico?

Aprovechar HeyGen para tu estrategia de marketing por correo electrónico te permite crear fácilmente videos de demostración de productos atractivos o videos de reseñas convincentes. Puedes transformar texto en contenido de video dinámico, utilizar plantillas preconstruidas e incluso exportar GIFs cortos para aumentar el compromiso directamente dentro de tu campaña de correo electrónico.

¿Cuál es la mejor manera de agregar un video a un correo electrónico de manera efectiva?

La manera más efectiva de agregar video a un correo electrónico suele ser incrustando una vista previa en GIF con un botón de CTA claro que enlace al video completo alojado en una plataforma de alojamiento de videos confiable o YouTube. HeyGen simplifica esto al permitirte generar videos profesionales con avatares de AI y luego compartirlos fácilmente para tu marketing por correo electrónico.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear un tutorial de marketing por correo electrónico profesional en video?

Absolutamente, HeyGen es ideal para producir tutoriales de marketing por correo electrónico en video de alta calidad. Con HeyGen, puedes transformar tu guion en un video dinámico usando avatares de AI, generar voces en off naturales y agregar subtítulos, haciendo que tu tutorial sea fácil de entender y aumentando su impacto.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en el marketing por correo electrónico en video?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tu contenido de video. Esto asegura que cada video se alinee con tu estrategia de marketing por correo electrónico, y puedes ajustar fácilmente las relaciones de aspecto para una visualización óptima en varias plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo