Vídeo Educativo para Escuelas: Aumenta la Participación y el Aprendizaje
Transforma tu aula con vídeos alineados con el currículo y lecciones interactivas para estudiantes. Crea fácilmente vídeos instructivos atractivos usando Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a estudiantes de secundaria para un entorno de aula invertida, introduciendo un nuevo tema o material previo a la lección como parte de sus recursos de aprendizaje. Este vídeo debe contar con un presentador avatar de AI profesional que entregue el contenido en un estilo visual limpio y moderno, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una presencia constante en pantalla.
Produce un vídeo de aula convincente de 30 segundos que explore un evento significativo en la historia para estudiantes de secundaria, utilizando imágenes históricas dinámicas e infografías animadas. El estilo de audio debe ser autoritario pero atractivo, apoyado por subtítulos precisos para ayudar a la comprensión a través de la función de subtítulos de HeyGen.
Desarrolla un tutorial en vídeo de 75 segundos para profesores que crean tutoriales de matemáticas, demostrando una técnica o concepto específico de resolución de problemas como parte de sus planes de lección. El estilo visual debe ser claro y conciso con ejemplos paso a paso en pantalla, acompañado de una voz calmada y alentadora, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para agilizar la creación de contenido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Contenido Educativo Atractivo.
Crea eficientemente una gran cantidad de vídeos educativos y recursos de aprendizaje, permitiendo a los educadores enseñar efectivamente a los estudiantes en diversas materias.
Mejora la Participación y Retención del Aprendizaje.
Aumenta la participación de los estudiantes y mejora las tasas de retención para todos los vídeos de aula y lecciones instructivas usando la creación de vídeos impulsada por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para escuelas?
HeyGen permite a los profesores y educadores crear sin esfuerzo vídeos educativos de alta calidad a partir de guiones usando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, simplificando significativamente el proceso de desarrollar vídeos de aula atractivos y recursos de aprendizaje.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de aula atractivos?
HeyGen proporciona amplias opciones de personalización, incluyendo una rica biblioteca de medios, varios plantillas y controles de marca, permitiendo a los educadores crear planes de lecciones dinámicos y vídeos instructivos adaptados a materias específicas como la educación científica o los tutoriales de matemáticas.
¿Pueden los avatares de AI de HeyGen mejorar los vídeos instructivos y los recursos de aprendizaje?
Absolutamente, los avatares de AI de HeyGen y la avanzada tecnología de generación de voz en off pueden transformar guiones estándar en vídeos instructivos animados, ofreciendo diversos elementos visuales y haciendo que los recursos de aprendizaje sean más interactivos y atractivos para los estudiantes.
¿HeyGen admite funciones para hacer el contenido educativo accesible para todos los estudiantes?
Sí, HeyGen admite la accesibilidad para todos los estudiantes generando automáticamente subtítulos para el contenido educativo, asegurando que los vídeos de aula y los materiales de la biblioteca de vídeos en línea sean comprensibles e inclusivos para un público más amplio.