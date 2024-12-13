HeyGen está diseñado con la seguridad en mente, ofreciendo un entorno "seguro" para producir "vídeos educativos de salud". Aunque no es una entidad cubierta en sí misma, HeyGen busca estar "preparado para HIPAA" en su enfoque de manejo de datos, y admite "múltiples inicios de sesión de usuario" para la colaboración en equipo dentro de una plataforma controlada.