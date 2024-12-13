Vídeo Educativo para Empleados: Mejora Habilidades y Compromiso

Crea vídeos de formación corporativa atractivos con avatares de IA para mejorar la retención de conocimiento y asegurar experiencias de aprendizaje consistentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos que explique el proceso actualizado de reporte de gastos a todos los empleados actuales. Este vídeo de formación corporativa debe presentar una estética limpia y moderna con visuales dinámicos, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una entrega de información precisa y consistente, asegurando una alta retención de conocimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo instructivo de 30 segundos para el personal del almacén, demostrando una actualización crítica del protocolo de seguridad. Este vídeo de formación exige un estilo visual directo e impactante, reforzado por subtítulos/captions fuertes e imágenes relevantes del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para asegurar una comunicación clara.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un clip de desarrollo profesional de 50 segundos para los miembros del equipo de ventas, mostrando las mejores prácticas para la comunicación con clientes. El vídeo debe tener un tono inspirador con un diseño limpio y aspiracional, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y un redimensionamiento y exportación de aspecto sin problemas para varias plataformas, posicionándolo como un vídeo educativo esencial para los empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Vídeos Educativos para Empleados

Simplifica la creación de vídeos de formación atractivos y efectivos para tu equipo con potentes herramientas de IA, mejorando la retención de conocimiento y el desarrollo profesional.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza aprovechando la función de texto a vídeo desde guion. Escribe o pega tu contenido de formación, y HeyGen generará automáticamente los segmentos iniciales de vídeo para tus empleados.
2
Step 2
Personaliza para tu Marca
Personaliza tu vídeo educativo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores. Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios o sube los tuyos para aumentar el compromiso.
3
Step 3
Añade Características de Accesibilidad
Asegúrate de que tu formación sea inclusiva y clara para todos los empleados añadiendo fácilmente subtítulos y captions. Elige entre varias plantillas y escenas para estructurar tu vídeo de manera efectiva y profesional.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo seleccionando la proporción de aspecto y las opciones de exportación deseadas. Tu vídeo educativo profesional está entonces listo para una distribución sin problemas a través de tus plataformas de aprendizaje preferidas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motivación y Cultura del Empleado

Desarrolla vídeos motivacionales convincentes que eleven a los empleados y refuercen los valores y la cultura positiva de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar la creación de vídeos educativos para empleados?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos educativos para empleados al transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y voces en off profesionales en minutos. Nuestra plataforma intuitiva y plantillas listas para usar simplifican todo el proceso de producción de vídeo, haciendo sencillo crear contenido de formación convincente sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Qué características específicas de HeyGen mejoran la efectividad de los vídeos de formación corporativa?

HeyGen mejora significativamente los vídeos de formación corporativa a través de características como avatares de IA realistas que entregan contenido de manera efectiva y generación automática de voz en off a partir de texto. También puedes añadir subtítulos/captions precisos para accesibilidad y aplicar controles de marca para mantener la consistencia, todo contribuyendo a una mejor retención de conocimiento.

¿Es fácil producir vídeos de formación profesional para empleados con HeyGen?

Sí, HeyGen hace que sea excepcionalmente fácil producir vídeos de formación profesional para empleados. Simplemente introduce tu guion de vídeo, elige entre una variedad de plantillas y aprovecha la extensa biblioteca de medios de HeyGen para crear contenido de formación de alta calidad sin necesidad de equipos de producción complejos.

¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de vídeos de microaprendizaje o de introducción atractivos?

HeyGen sobresale en apoyar el desarrollo de vídeos de microaprendizaje y de introducción atractivos permitiéndote crear rápidamente lecciones cortas e impactantes usando avatares de IA y plantillas preconstruidas. También puedes ajustar fácilmente las proporciones para varias plataformas, asegurando que tu contenido esté listo para móviles y optimice la retención de conocimiento.

