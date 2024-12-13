Vídeo Educativo para Formación Corporativa Hecho Fácil
Optimiza la formación de empleados con elementos interactivos y nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo informativo de 1,5 minutos de formación en cumplimiento específicamente para todos los empleados de una instalación de fabricación, detallando los protocolos de seguridad esenciales. El estilo visual y de audio debe ser serio y autoritario, incorporando metraje de archivo realista para representar varios escenarios de seguridad, asegurando claridad con subtítulos/captions generados automáticamente para reforzar la información crítica.
Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 2 minutos para empleados existentes sobre el lanzamiento de un nuevo sistema de software interno. El vídeo debe utilizar principalmente grabaciones de pantalla atractivas para demostrar claramente el uso paso a paso, manteniendo un estilo visual nítido, y se beneficiará de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar una voz en off precisa e instructiva para una adquisición de habilidades efectiva.
Produce un vídeo corto de 45 segundos dirigido a todos los empleados actuales, celebrando los logros recientes de la empresa y reforzando la cultura corporativa central. Esta pieza de formación interna para empleados debe adoptar un estilo visual optimista e inspirador, incorporando soporte de biblioteca de medios diversa para mostrar trabajo en equipo y colaboración, todo entregado con una voz en off enérgica, aprovechando varias plantillas y escenas para una presentación dinámica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación corporativa dinámicos que aumenten significativamente el compromiso de los empleados y mejoren la retención del conocimiento.
Expande la Producción de Cursos de Formación.
Produce eficientemente un mayor volumen de cursos de formación corporativa, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible para todos los empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
Explora el enfoque de HeyGen para simplificar los vídeos de formación corporativa.
HeyGen aprovecha herramientas de IA de vanguardia para transformar guiones en vídeos de formación corporativa profesional, eliminando la producción de vídeo compleja. Puedes crear fácilmente contenido de formación para empleados atractivo utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, optimizando todo tu flujo de trabajo.
¿Puede HeyGen apoyar diversas necesidades de formación de empleados como microaprendizaje o cumplimiento?
Sí, HeyGen es ideal para la formación diversa de empleados, incluidos módulos de microaprendizaje y formación crítica en cumplimiento. Con controles de marca robustos, plantillas personalizables y subtítulos/captions automáticos, puedes producir rápidamente vídeos educativos profesionales para formación corporativa que se alineen con tus requisitos específicos.
¿Qué características ofrece HeyGen para producir guiones y contenido de vídeo atractivos rápidamente?
HeyGen optimiza la producción de vídeo permitiendo a los usuarios generar voces en off y crear texto a vídeo desde guiones sin esfuerzo. Su extensa biblioteca de plantillas y escenas, junto con el soporte de biblioteca de medios, ayuda a crear vídeos de formación atractivos de manera rápida y eficiente.
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación para la incorporación y seguridad efectivos?
HeyGen capacita a las organizaciones para crear vídeos de incorporación impactantes y materiales de formación en seguridad con facilidad. Utiliza avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a vídeo para entregar mensajes claros y consistentes a tus empleados de manera eficiente para cualquier escenario de formación corporativa.