Desarrolla un módulo de microaprendizaje atractivo de 60 segundos dirigido a todos los empleados, centrado en los protocolos esenciales de protección de datos y privacidad. El estilo visual debe ser moderno e informativo, con texto claro en pantalla para refuerzo, fácilmente producido usando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, y complementado con subtítulos automáticos.
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos impactante para la gestión y líderes de equipo, ilustrando escenarios comunes del mundo real que involucran conflictos de interés. El vídeo necesita un enfoque visual basado en historias con cambios rápidos de escena, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear ejemplos con los que se pueda relacionar.
Genera un vídeo educativo claro y autoritario de 60 segundos para cumplimiento, específicamente para el departamento de finanzas, explicando las nuevas leyes, regulaciones y políticas financieras. La presentación visual debe incluir explicaciones animadas de temas complejos y resaltar los puntos clave, utilizando la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas y generación precisa de voz en off para mayor exactitud.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento.
Utiliza IA para crear vídeos de cumplimiento dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimiento de regulaciones críticas.
Escala la Educación en Cumplimiento Globalmente.
Desarrolla numerosos cursos de cumplimiento rápidamente y distribúyelos a una fuerza laboral diversa y global, asegurando una comprensión consistente de las políticas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos de manera eficiente al aprovechar avatares de IA y tecnología avanzada de texto a vídeo. Esto asegura que la formación de tus empleados sea impactante y transmita consistentemente información esencial sobre conducta ética y políticas.
¿Qué hace de HeyGen una solución efectiva para vídeos de formación en cumplimiento en línea?
HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación en cumplimiento en línea con plantillas personalizables y generación instantánea de voz en off. Esto permite a las organizaciones desplegar rápidamente vídeos educativos consistentes y profesionales para cumplimiento en todos los programas de formación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de cumplimiento humanizados y atractivos para los empleados?
Absolutamente, los avatares de IA de HeyGen aportan un toque humano a temas complejos, haciendo que tus vídeos de cumplimiento sean más comprensibles y atractivos para la formación de empleados. Puedes asegurar una comunicación clara de leyes, regulaciones y políticas con características como subtítulos automáticos.
¿Cómo son adecuados los vídeos de cumplimiento generados por HeyGen para diversas plataformas de aprendizaje?
HeyGen te permite exportar tu vídeo educativo para cumplimiento en múltiples proporciones de aspecto, haciéndolos versátiles para cualquier plataforma de aprendizaje virtual o integración con LMS. Esto asegura una distribución fluida de tu contenido crucial de formación en cumplimiento.