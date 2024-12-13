Crea Videos de Formación Educativa Impactantes para Escuelas

Empodera a los profesores para ofrecer lecciones en video atractivas y alineadas con el currículo. Produce rápidamente contenido cautivador con la función de texto a video de HeyGen a partir de un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un módulo de desarrollo profesional de 60 segundos para profesores, ofreciendo un consejo rápido y práctico sobre la integración de nuevas estrategias de enseñanza, presentado en un estilo visual limpio y profesional con una voz concisa, fácilmente generado usando la función de texto a video de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video dinámico de 30 segundos alineado con el currículo que muestre el enfoque innovador de una escuela hacia las lecciones interactivas, dirigido a padres y juntas escolares con escenas visualmente ricas y música de fondo animada, donde la narrativa atractiva es impulsada por la generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video conciso de 50 segundos explicando la navegación de nuevo material educativo digital tanto para estudiantes como para profesores, con una progresión visual paso a paso y un tono calmado e informativo, mejorado con los subtítulos automáticos de HeyGen para accesibilidad y claridad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Videos de Formación Educativa para Escuelas

Produce fácilmente videos de formación educativa atractivos y alineados con el currículo para escuelas, empoderando tanto a profesores como a estudiantes con materiales de aprendizaje dinámicos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Transforma tu contenido de aprendizaje en un guion listo para producir. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen a partir de un guion para convertir tu material escrito en videos instructivos atractivos al instante.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Da vida a tus videos educativos eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI. Selecciona el presentador perfecto para impartir tus lecciones, haciendo que los temas complejos sean accesibles y cautivadores para los estudiantes.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora la claridad y accesibilidad de tus lecciones en video con generación de voces en off de alta calidad. Asegúrate de que cada estudiante pueda seguir el contenido, haciendo que tu material educativo sea más impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Cursos
Prepara tus cursos en línea pulidos para cualquier plataforma. Con redimensionamiento de relación de aspecto flexible y exportaciones, adapta sin problemas tu video para una fácil distribución y acceso dentro de entornos de aprendizaje digital.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración Dinámica de Asignaturas

Transforma temas complejos del currículo, como eventos históricos o conceptos científicos, en historias en video vívidas y memorables para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los videos de formación educativa para escuelas?

HeyGen transforma el aprendizaje tradicional al permitir a los educadores crear rápidamente videos de formación educativa atractivos para escuelas utilizando avatares de AI y tecnología de texto a video. Esto agiliza la producción de videos instructivos de alta calidad, haciendo que el material educativo digital sea más accesible.

¿Puede HeyGen ayudar a los profesores a crear videos alineados con el currículo con una marca específica?

Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas para que los profesores creen videos alineados con el currículo que resuenen con sus estudiantes y aulas de K-12. Con controles de marca, plantillas personalizadas y generación de voz en off, los educadores pueden asegurar que sus lecciones en video mantengan una apariencia consistente y profesional.

¿Qué tipos de videos instructivos se pueden crear usando la plataforma de HeyGen?

HeyGen apoya la creación de diversos videos instructivos, incluyendo videos educativos animados, videos tutoriales y cursos en línea completos. Nuestra plataforma facilita la adición de subtítulos y captions, asegurando que tu material educativo digital sea accesible e impactante para todos los estudiantes.

¿Utiliza HeyGen AI generativa para simplificar la producción de lecciones en video?

Absolutamente, HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas de ChatGPT y AI generativa para simplificar significativamente la producción de lecciones en video y contenido de desarrollo profesional. Esto permite a los educadores convertir guiones de texto en videos dinámicos con avatares de AI de manera eficiente, ahorrando tiempo y recursos valiosos.

