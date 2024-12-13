Herramienta de Vídeo Educativo: Crea Lecciones Atractivas Fácilmente

Empodera a profesores y estudiantes para crear lecciones en vídeo dinámicas con las Plantillas y escenas intuitivas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para estudiantes que realizan aprendizaje basado en proyectos, guiándolos a través de la creación de una presentación de vídeo impactante. La estética visual debe ser vibrante y moderna, utilizando gráficos dinámicos y una voz generada por IA clara y entusiasta. Destaca la facilidad de convertir un guion de proyecto escrito en una historia visual utilizando las capacidades de Texto a vídeo desde guion, mejoradas con avatares de IA para presentar contenido y Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad en su proceso de creación de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de demostración de 2 minutos dirigido a administradores educativos y desarrolladores de currículos, ilustrando cómo HeyGen actúa como una herramienta web de primera para actualizar y refrescar cursos en línea. El vídeo debe adoptar un estilo visual corporativo-educativo elegante, con imágenes de archivo de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock y una voz en off calmada y autoritaria. Enfatiza lo fácil que es adaptar el contenido para varias plataformas demostrando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para diferentes entornos de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para profesores expertos en tecnología o diseñadores instruccionales, demostrando el poder de las funciones del Asistente Potenciado por IA en la simplificación de la creación de lecciones. El estilo visual debe ser dinámico y futurista, utilizando gráficos audaces y cortes rápidos, acompañado de una voz en off de IA precisa y clara. Muestra cómo un avatar de IA puede explicar rápidamente conceptos técnicos complejos, haciendo uso de Subtítulos/captions automáticos para mejorar la comprensión, posicionando a HeyGen como una herramienta esencial de edición de vídeo para educadores modernos.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Herramienta de Vídeo Educativo

Empodera a los educadores y compromete a los estudiantes con contenido de vídeo dinámico. Crea, personaliza y comparte fácilmente lecciones y presentaciones interactivas.

1
Step 1
Crea desde Plantillas
Comienza tu proyecto de vídeo educativo seleccionando entre plantillas diseñadas profesionalmente. Establece rápidamente una base atractiva para tu lección.
2
Step 2
Añade Contenido Atractivo
Enriquece tu vídeo con medios ricos de nuestra biblioteca, integra tus propios recursos o aprovecha los avatares de IA para entregar tu material claramente.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añade elementos interactivos y asegura la accesibilidad utilizando subtítulos y captions automatizados.
4
Step 4
Comparte Tu Creación
Exporta tu vídeo final en varios formatos de relación de aspecto para diversas plataformas o comparte directamente a través de un enlace web, alcanzando a los estudiantes dondequiera que aprendan.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Enriquecer la Narrativa en el Aula

.

Transforma temas complejos y eventos históricos en narrativas de vídeo impulsadas por IA cautivadoras, haciendo que el aprendizaje sea más vívido y memorable para los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos impulsados por IA para contenido educativo?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los educadores transformar guiones en lecciones en vídeo atractivas sin esfuerzo. Este proceso simplificado empodera la creación de contenido de vídeo profesional para diversas experiencias de aprendizaje.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas educativas existentes o exportar vídeos de manera efectiva?

Sí, como una herramienta web versátil, HeyGen admite varias opciones de exportación, incluido el cambio de tamaño de relación de aspecto para diferentes plataformas. Los usuarios pueden compartir fácilmente en YouTube o obtener un enlace de Google Drive, asegurando una integración fluida en los flujos de trabajo de aplicaciones de aula existentes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y el alcance de los vídeos para los estudiantes?

HeyGen incluye características robustas como subtítulos/captions automáticos y traducción impulsada por IA, haciendo que los vídeos educativos sean accesibles para una audiencia más amplia. Estas capacidades son cruciales para apoyar diversas necesidades de aprendizaje y promover cursos en línea inclusivos.

¿Cómo personalizan los educadores los vídeos dentro de HeyGen para mantener la coherencia de la marca?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiendo a los educadores personalizar vídeos con sus propios logotipos y colores. Utilizando plantillas y varias herramientas de edición de vídeo, los usuarios pueden mantener una identidad visual coherente en todo su contenido de vídeo educativo.

