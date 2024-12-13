Sí, HeyGen simplifica la integración de vídeos en tu plataforma de comercio electrónico, contribuyendo a una experiencia de compra sin problemas. Al aprovechar nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock y opciones de exportación fáciles, puedes crear vídeos de productos informativos que pueden ayudar a reducir las devoluciones y mejorar la satisfacción del cliente.