Creador de Vídeos de Anuncios de Ecommerce: Crea Anuncios en Vídeo Ganadores
Impulsa tus ventas y reduce los costes de producción aprovechando plantillas y escenas intuitivas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de anuncio de ecommerce de 45 segundos, dirigido a especialistas en marketing de rendimiento y tiendas online, diseñado para cautivar con un estilo visual moderno y rápido, y música de fondo animada. Este anuncio destacará la facilidad de usar plantillas y escenas pre-diseñadas para crear anuncios en vídeo. Debe demostrar poderosamente cómo cualquiera puede personalizar anuncios en vídeo rápidamente, transformando ideas básicas en anuncios ganadores sin un esfuerzo extenso.
Desarrolla un anuncio persuasivo de AI de 60 segundos, dirigido a los especialistas en marketing ansiosos por producir anuncios en vídeo ganadores aprovechando la tecnología de vanguardia. El vídeo debe adoptar un estilo visual innovador, ligeramente futurista, con una voz confiada y autoritaria, explicando cómo transformar guiones virales en contenido atractivo usando texto a vídeo desde el guion. Muestra un proceso fluido desde el texto hasta la producción final, enfatizando cómo esta capacidad desbloquea nuevos niveles de libertad creativa para campañas impactantes.
Produce un vídeo auténtico de UGC de 15 segundos para pequeñas empresas y creadores de contenido con presupuesto limitado, ilustrando un problema común y su solución sencilla. El estilo visual y de audio debe ser relatable e informal, con una generación de voz en off genuina y amigable, mostrando lo fácil que es crear contenido de alta calidad. Este vídeo subrayará lo sencillo que es generar voces en off, demostrando efectivamente un menor coste de producción para narrativas convincentes sin necesidad de actores de voz profesionales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios en vídeo ganadores para productos y campañas usando AI, maximizando tu alcance y retorno de inversión publicitaria.
Produce Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo anuncios en vídeo cautivadores y clips cortos para todas las principales plataformas sociales, aumentando el compromiso y la visibilidad de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios en vídeo ganadores para mi negocio?
HeyGen agiliza el proceso de creación de anuncios en vídeo ofreciendo un creador de anuncios en vídeo de AI intuitivo, perfecto para empresas que buscan generar rápidamente vídeos de anuncios de ecommerce de alto impacto. Nuestra plataforma proporciona diversas herramientas para personalizar anuncios en vídeo y lograr un rendimiento ganador.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos únicos de UGC o de productos usando AI?
Absolutamente. HeyGen te permite generar vídeos de UGC convincentes y vídeos de productos con Avatares de AI realistas que pueden hablar tu guion. Esto permite crear contenido diverso y atractivo que potencia tu producción creativa sin necesidad de filmaciones tradicionales.
¿Qué opciones creativas están disponibles para personalizar mis anuncios en vídeo con HeyGen?
HeyGen ofrece una extensa biblioteca de plantillas de anuncios en vídeo y un editor de arrastrar y soltar, que te permite personalizar completamente los anuncios en vídeo. Puedes incorporar tu marca, elegir entre varias animaciones y música, y ajustar cada elemento para que coincida con tu visión creativa.
¿Cómo puede HeyGen elevar la calidad y el alcance de mis anuncios de AI?
HeyGen te ayuda a producir anuncios de AI de alta calidad de manera eficiente, desde tomas de productos cinematográficas hasta anuncios testimoniales de AI, con características como texto a vídeo desde el guion y generación de voces en off. Nuestra plataforma asegura que tu contenido generado por AI esté pulido y listo para guiones virales en todas las plataformas.