Video de Anuncio de Producto Dinámico: Aumenta Ventas y ROAS

Aumenta las tasas de conversión y el ROAS con campañas de anuncios de video dinámicos personalizados. La función 'Texto a video desde guion' de HeyGen simplifica la creación para obtener resultados óptimos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de video personalizado de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con el compromiso publicitario, enfatizando lo fácil que es lanzar campañas de retargeting efectivas. La estética debe ser limpia y accesible, utilizando colores vibrantes y escenarios con los que se puedan identificar, con un tono amigable y alentador. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y una variedad de plantillas y escenas para presentar ofertas de productos diversas adaptadas a los intereses individuales de los clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video informativo de anuncio de producto dinámico de 60 segundos dirigido a agencias de marketing enfocadas en optimizar el gasto publicitario de los clientes y lograr el máximo ROAS. El estilo visual y de audio debe ser profesional y autoritario, incorporando visualizaciones de datos y una narración de voz clara e impactante. Muestra cómo se puede lograr fácilmente la Optimización Creativa Dinámica (DCO) utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y la redimensión y exportación de proporciones flexibles para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una campaña de anuncio de video dinámico cautivadora de 30 segundos dirigida a gerentes de producto que lanzan nuevas líneas, ilustrando la integración perfecta de su catálogo de productos en formatos de video atractivos. El video debe tener un ambiente moderno y aspiracional, mostrando tomas de productos de alta calidad con música de fondo enérgica y superposiciones de texto claras y concisas. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen y diversas plantillas y escenas para resaltar las características clave del producto y generar interés inmediato.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Videos de Anuncios de Productos Dinámicos

Aprovecha el poder de los anuncios de video personalizados para involucrar a tu audiencia y mejorar el rendimiento, todo conectando tu catálogo de productos con nuestras herramientas intuitivas de creación de videos.

1
Step 1
Sube Tu Catálogo de Productos
Comienza subiendo tu catálogo de productos completo para que sirva como base para el contenido de tu video de anuncio de producto dinámico. Esta característica general asegura que todos tus datos de productos estén listos para la integración.
2
Step 2
Crea Tu Plantilla de Anuncio Personalizada
Diseña un anuncio de video cautivador utilizando nuestras plantillas de anuncios personalizables. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para definir la estructura visual y la marca de tus anuncios de video personalizados.
3
Step 3
Aplica Campos de Datos Dinámicos
Integra campos de datos específicos del producto en tu plantilla. Con las capacidades de 'Texto a video desde guion', habilita la Optimización Creativa Dinámica (DCO) para completar automáticamente detalles únicos para cada producto.
4
Step 4
Exporta Tus Anuncios de Video Dinámicos
Genera y exporta tus campañas de anuncios de video dinámicos completamente personalizadas. Utiliza la 'Redimensión y exportación de proporciones' de HeyGen para preparar tus videos en varios formatos para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos de Testimonios de Clientes Personalizados

Aprovecha la AI para crear anuncios de video personalizados con historias de éxito de clientes, construyendo confianza y aumentando las tasas de conversión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de videos de anuncios de productos dinámicos?

HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente anuncios de video personalizados convirtiendo texto en video, aprovechando plantillas de anuncios personalizables y avatares de AI. Esto agiliza la configuración de campañas de anuncios de video dinámicos.

¿Qué papel juega la personalización en los Anuncios de Productos Dinámicos (DPAs) de HeyGen?

La personalización es central en las capacidades de DPA de HeyGen, permitiendo mensajes y elementos visuales adaptados según opciones de segmentación específicas. Este enfoque mejora la efectividad de las campañas de anuncios de video dinámicos, impulsando el compromiso.

¿Puede HeyGen integrarse con un catálogo de productos para campañas de anuncios de video dinámicos?

Sí, HeyGen admite la integración de datos de catálogos de productos para generar automáticamente anuncios de video dinámicos a gran escala. Esta capacidad asegura contenido de video relevante y personalizado para campañas de retargeting.

¿Cómo apoya HeyGen la Optimización Creativa Dinámica (DCO) para anuncios de video?

HeyGen permite la DCO ofreciendo plantillas de anuncios flexibles y generación de video impulsada por AI, permitiendo ajustes y optimización en tiempo real. Esto hace que la creación de anuncios de video personalizados sea altamente rentable para diversas opciones de segmentación.

