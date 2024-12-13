Creador de Videos de Anuncios de Dropshipping: Crea Anuncios Virales Rápidamente

Produce anuncios de video estilo UGC auténticos sin esfuerzo con avatares de AI realistas, impulsando mayores conversiones para tus productos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio convincente de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico enfocados en lograr "anuncios de video de alta conversión", mostrando el poder de las plantillas de AI. El estilo visual y de audio debe ser profesional, limpio y directo, empleando una narración clara y autoritaria complementada con música de fondo impactante. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido y asegúrate de que los Subtítulos/captions se muestren de manera prominente para maximizar la accesibilidad y el compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un "anuncio de video de dropshipping" dinámico de 15 segundos específicamente optimizado para "anuncios de TikTok", atrayendo a propietarios de pequeñas empresas que buscan una creación de contenido rápida. El video debe presentar visuales rápidos y de tendencia con audio pegajoso, impulsado por un guion conciso y atractivo transformado en video usando Texto a video desde guion, asegurando un encuadre perfecto con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio persuasivo de 60 segundos para agencias de marketing, mostrando la eficiencia de HeyGen como un "Creador de Anuncios de AI" para "anuncios de Facebook". El estilo visual debe ser pulido y versátil, demostrando varios tipos de productos a través de una rica biblioteca de medios/soporte de stock, con avatares de AI autoritarios entregando una narrativa convincente y música de fondo instrumental profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Videos de Anuncios de Dropshipping

Crea sin esfuerzo anuncios de video atractivos y de alta conversión para tus productos de dropshipping usando AI potente, impulsando tu presencia en línea.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio
Comienza elaborando la narrativa de tu anuncio. Utiliza nuestro generador de guiones de AI para delinear rápidamente contenido atractivo, o pega tu propio guion para comenzar de inmediato.
2
Step 2
Selecciona Actores de AI y Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu producto. Mejora tu anuncio con medios de stock relevantes o sube tus propias imágenes y metraje del producto.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Maximiza el compromiso generando subtítulos precisos automáticamente. Personaliza aún más tu video con opciones de voz en off y controles de marca para que coincidan con la identidad de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Anuncio
Optimiza tu video con el redimensionamiento de la relación de aspecto para varias plataformas. Descarga tu anuncio de video terminado y de alta calidad, listo para tus campañas en TikTok, Facebook y más.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Muestra historias de éxito de clientes convincentes en videos de AI atractivos, construyendo confianza y prueba social para tus productos de dropshipping.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear anuncios virales de dropshipping?

HeyGen aprovecha actores de AI avanzados y guiones de AI para producir contenido altamente atractivo que captura la atención del público, ayudándote a crear anuncios virales de dropshipping de manera eficiente. Nuestra plataforma hace que crear anuncios de video de alta conversión sea sencillo y efectivo para tus campañas.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de anuncios de video de dropshipping efectivo?

HeyGen se destaca como un creador de anuncios de AI de primera al proporcionar un proceso simplificado con plantillas de AI personalizables y potentes capacidades de texto a video. Esto te permite generar rápidamente anuncios de video de dropshipping impactantes sin necesidad de experiencia extensa en producción de video.

¿Puede HeyGen crear anuncios de video estilo UGC auténticos para varios mercados?

Sí, HeyGen permite la creación de anuncios de video estilo UGC auténticos, completos con diversas voces de AI y subtítulos automáticos. Nuestras robustas funciones de localización te permiten adaptar tus anuncios de video de alta conversión para audiencias globales, asegurando un amplio atractivo e impacto.

¿Cómo asegura HeyGen que mis anuncios de video sean de alta conversión en todas las plataformas?

HeyGen optimiza tu producción creativa con características como el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y guiones de AI atractivos, perfectos para varias plataformas, incluidos anuncios de TikTok y anuncios de Facebook. Este enfoque integral asegura que tus anuncios de dropshipping sean de alta conversión y maximicen el compromiso dondequiera que se publiquen.

