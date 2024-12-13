Creador de Vídeos Promocionales para Anuncios de Descuentos Irresistibles
Transforma tus ideas en vídeos de descuentos impactantes al instante con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion, perfecta para redes sociales.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de vídeo convincente de 45 segundos que muestre una oferta por tiempo limitado para un producto SaaS B2B, dirigido a profesionales del marketing que buscan eficiencia. El vídeo debe adoptar una estética visual sofisticada y minimalista con puntos de datos y gráficos animados, impulsado por una voz en off clara y confiada generada por AI. Destaca la propuesta de valor del producto a través de un avatar AI, haciendo que el proceso de creación de anuncios en vídeo sea altamente atractivo y eficiente para las campañas de marketing.
¿Cómo puede un influencer de fitness lanzar efectivamente un nuevo programa de entrenamiento con descuento a sus seguidores activos y conscientes de la salud? Considera un anuncio de vídeo en redes sociales de 60 segundos con un estilo visual motivador y dinámico, incorporando fotos y vídeos de stock de alta calidad de entrenamientos, acompañado de una voz en off inspiradora y enérgica. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite al influencer transformar un simple guion en anuncios de vídeo cautivadores, asegurando una producción sin problemas.
Imagina un vídeo personalizado conciso de 15 segundos anunciando la oferta de almuerzo entre semana de un restaurante local, diseñado para atraer a los entusiastas de la comida local y a los trabajadores de oficina. El enfoque visual debe ser cálido y acogedor, mostrando primeros planos de comida deliciosa, acompañado de una voz en off amigable y acogedora. Para asegurar el máximo alcance y accesibilidad, el vídeo debe contar con subtítulos claramente visibles, permitiendo una entrega efectiva del vídeo promocional a través de varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Crea vídeos promocionales efectivos rápidamente, diseñados para captar la atención y generar conversiones para tus ofertas de descuento.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Produce anuncios de vídeo cautivadores para tus descuentos, aumentando el alcance y el compromiso en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos promocionales efectivo para mis campañas de marketing?
HeyGen te permite crear vídeos promocionales y anuncios de vídeo convincentes sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por AI, con plantillas diseñadas profesionalmente y opciones de vídeo personalizadas, permite una producción rápida de contenido para tus campañas de marketing.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos en línea intuitivo para vídeos personalizados?
HeyGen ofrece un editor en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar, lo que facilita la producción de vídeos personalizados. Puedes mejorar tus creaciones con avatares AI, voces en off, subtítulos y una rica biblioteca de fotos y vídeos de stock.
¿Puede HeyGen ayudar a añadir voces en off profesionales y subtítulos a mis anuncios de vídeo?
Absolutamente. HeyGen proporciona generación robusta de voces en off y subtítulos automáticos, asegurando que tus anuncios de vídeo sean accesibles y atractivos. Esta capacidad te ayuda a crear contenido de vídeo promocional de alta calidad con facilidad.
¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos promocionales?
HeyGen permite una fuerte consistencia de marca en tus vídeos promocionales a través de controles de personalización de marca para logotipos y colores. También puedes aprovechar una vasta biblioteca de medios de fotos y vídeos de stock para alinearte visualmente con la identidad de tu marca.