Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de vídeo convincente de 45 segundos que muestre una oferta por tiempo limitado para un producto SaaS B2B, dirigido a profesionales del marketing que buscan eficiencia. El vídeo debe adoptar una estética visual sofisticada y minimalista con puntos de datos y gráficos animados, impulsado por una voz en off clara y confiada generada por AI. Destaca la propuesta de valor del producto a través de un avatar AI, haciendo que el proceso de creación de anuncios en vídeo sea altamente atractivo y eficiente para las campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo puede un influencer de fitness lanzar efectivamente un nuevo programa de entrenamiento con descuento a sus seguidores activos y conscientes de la salud? Considera un anuncio de vídeo en redes sociales de 60 segundos con un estilo visual motivador y dinámico, incorporando fotos y vídeos de stock de alta calidad de entrenamientos, acompañado de una voz en off inspiradora y enérgica. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen permite al influencer transformar un simple guion en anuncios de vídeo cautivadores, asegurando una producción sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo personalizado conciso de 15 segundos anunciando la oferta de almuerzo entre semana de un restaurante local, diseñado para atraer a los entusiastas de la comida local y a los trabajadores de oficina. El enfoque visual debe ser cálido y acogedor, mostrando primeros planos de comida deliciosa, acompañado de una voz en off amigable y acogedora. Para asegurar el máximo alcance y accesibilidad, el vídeo debe contar con subtítulos claramente visibles, permitiendo una entrega efectiva del vídeo promocional a través de varias plataformas.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Descuentos

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios de descuentos convincentes que capturen la atención y generen compromiso para tus campañas de marketing.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona de nuestra biblioteca de "plantillas diseñadas profesionalmente" o comienza con un lienzo en blanco para enmarcar perfectamente tu oferta de descuento. Nuestras "Plantillas y escenas" proporcionan una base sólida.
2
Step 2
Añade los Detalles de Tu Descuento
Integra la información específica de tu descuento, imágenes de productos y clips de vídeo. Aprovecha nuestro "Soporte de biblioteca de medios/stock" con "fotos y vídeos de stock" para hacer que tu oferta destaque.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Eleva tu anuncio con "voces en off" atractivas usando "Generación de voces en off". Añade subtítulos para un mayor alcance y utiliza los controles de marca (logotipo, colores) para alinearte con tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu anuncio eligiendo la relación de aspecto óptima y luego "Exporta" tu vídeo de alta calidad, listo para impulsar tus "anuncios de vídeo en redes sociales" y esfuerzos de marketing al instante a través de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto".

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos promocionales efectivo para mis campañas de marketing?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales y anuncios de vídeo convincentes sin esfuerzo. Nuestra plataforma impulsada por AI, con plantillas diseñadas profesionalmente y opciones de vídeo personalizadas, permite una producción rápida de contenido para tus campañas de marketing.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos en línea intuitivo para vídeos personalizados?

HeyGen ofrece un editor en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar, lo que facilita la producción de vídeos personalizados. Puedes mejorar tus creaciones con avatares AI, voces en off, subtítulos y una rica biblioteca de fotos y vídeos de stock.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir voces en off profesionales y subtítulos a mis anuncios de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona generación robusta de voces en off y subtítulos automáticos, asegurando que tus anuncios de vídeo sean accesibles y atractivos. Esta capacidad te ayuda a crear contenido de vídeo promocional de alta calidad con facilidad.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en los vídeos promocionales?

HeyGen permite una fuerte consistencia de marca en tus vídeos promocionales a través de controles de personalización de marca para logotipos y colores. También puedes aprovechar una vasta biblioteca de medios de fotos y vídeos de stock para alinearte visualmente con la identidad de tu marca.

