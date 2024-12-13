Generador de Vídeos de Formación de Gemelos Digitales para L&D Atractivo

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos y personaliza contenido con avatares de IA.

454/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para equipos de L&D y formadores corporativos, crea un tutorial dinámico de 45 segundos sobre el 'generador de vídeos de formación de gemelos digitales'. Este vídeo, con su estética visual amigable y una voz profesional y animada, debe resaltar la creación de 'vídeos atractivos' sin esfuerzo. Enfatiza cómo los 'Plantillas y escenas' de HeyGen proporcionan un punto de partida, permitiendo un montaje y personalización de contenido rápidos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza promocional ágil de 30 segundos para profesionales de marketing y creadores de contenido, demostrando la generación instantánea de 'vídeos de IA' para 'presentaciones' impactantes. El vídeo necesita un estilo gráfico visualmente atractivo y una narración enérgica, mostrando específicamente la capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para transformar puntos clave en un mensaje vibrante y listo para compartir en momentos.
Prompt de Ejemplo 3
Destacando la 'producción de vídeo rentable', elabora una guía de 50 segundos para propietarios de pequeñas empresas y productores de vídeo freelance sobre cómo convertirse en un hábil 'creador de vídeos de gemelos digitales'. Emplea una estética profesional y acogedora con un tono seguro y alentador. Esta guía debe ilustrar la integración perfecta utilizando el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' de HeyGen para mejorar la narración visual y personalizar los fondos de los proyectos sin costos adicionales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación de Gemelos Digitales

Simplifica la creación de contenido de formación con un Generador de Vídeos de IA para producir vídeos atractivos y realistas para las necesidades de aprendizaje y desarrollo de tu equipo.

1
Step 1
Selecciona un Avatar de IA
Comienza eligiendo o generando un avatar de IA personalizado para ser tu presentador digital, asegurando una cara consistente y relatable para todos tus materiales de formación.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Formación
Introduce tu contenido educativo como texto. La avanzada función de texto a voz lo convertirá automáticamente en una narración de sonido natural para tu gemelo digital.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Mejora tu vídeo de formación con varios diseños y elementos. Utiliza la edición intuitiva de arrastrar y soltar para integrar medios y personalizar tus escenas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez finalizado, genera tu vídeo de formación de alta calidad. Está listo para ser compartido con los equipos de L&D para un aprendizaje eficiente y escalable.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Instrucciones Complejas

.

Desmitifica temas complejos y mejora los resultados educativos aprovechando los vídeos de gemelos digitales para una instrucción clara y concisa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de formación de gemelos digitales?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos de manera sencilla utilizando nuestro avanzado Generador de Vídeos de IA. Simplemente introduce tu guion, elige entre una variedad de plantillas de vídeo y personaliza tu gemelo digital para ofrecer una producción de vídeo dinámica y rentable para tu equipo.

¿Qué tipo de avatares de IA puedo crear con HeyGen para mis vídeos?

HeyGen te permite crear y personalizar avatares de IA realistas que adaptan su actuación y lenguaje corporal a tu guion. Incluso puedes crear un avatar de vídeo entrenado con tus propias grabaciones, asegurando una actuación natural para tus presentaciones o contenido de marketing.

¿Es HeyGen un creador de vídeos de gemelos digitales fácil de usar para todos los creadores de contenido?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para ser intuitivo, permitiendo a los creadores de contenido transformar texto en vídeos atractivos con facilidad. Su interfaz de edición de arrastrar y soltar y la función de texto a voz simplifican la creación de vídeos, haciéndola accesible para todos sin necesidad de habilidades complejas de producción de vídeo.

¿Puedo usar HeyGen para generar vídeos de gemelos digitales en varios idiomas?

Sí, HeyGen admite la generación de vídeos de gemelos digitales y voces en off de IA en más de 140 idiomas. Esta capacidad te permite expandir tu alcance y crear vídeos atractivos para una audiencia global diversa sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo