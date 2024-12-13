Generador de Vídeos de Marketing Digital - Impulsa tus Campañas

Genera anuncios de vídeo de alto impacto rápidamente. Convierte tus indicaciones de texto en vídeos atractivos de IA con la potente capacidad de texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo testimonial auténtico de 60 segundos dirigido a clientes potenciales, donde un usuario satisfecho comparte su historia de éxito en el marketing de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser cálido y personal, utilizando avatares de IA realistas para transmitir emociones genuinas, apoyado por material de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una locución relajante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos que ofrezca consejos rápidos para crear anuncios de vídeo efectivos en varias plataformas de redes sociales, diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales. Emplea un estilo visual rápido con plantillas y escenas animadas atractivas, asegurando que la información crucial sea fácilmente digerible a través de subtítulos claros. Demuestra lo fácil que es adaptar los vídeos utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo tutorial de 40 segundos para nuevos usuarios, ilustrando el poder de un generador de vídeos de IA para crear contenido de vídeo a partir de simples indicaciones de texto. La presentación visual debe ser limpia e instructiva, combinando grabaciones de pantalla con visuales generados por IA, mientras una locución de IA concisa guía a los espectadores paso a paso a través del proceso, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Marketing Digital

Produce sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad que cautiven a tu audiencia y aumenten el compromiso en todos tus canales digitales, sin necesidad de habilidades extensas de edición.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con IA
Aprovecha el poder del texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tus ideas en contenido de vídeo atractivo. Utiliza guiones impulsados por IA o indicaciones de texto para asegurar que tu mensaje sea claro y conciso, listo para la producción.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Voces
Da vida a tu vídeo seleccionando avatares de IA realistas que representen tu marca y transmitan tu mensaje. Personaliza su apariencia y sincronízalos con tu guion, asegurando una presentación profesional y atractiva.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Integra tu marca sin problemas en tu vídeo de marketing. Utiliza controles de marca para añadir tu logo, colores específicos y fuentes, creando contenido de marca consistente que fortalezca la presencia de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Campaña
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto óptima para diferentes plataformas de redes sociales. Exporta tu vídeo listo para publicar en alta definición, listo para ser compartido en tus canales digitales para involucrar a tu audiencia y obtener resultados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Testimonios de Clientes

Desarrolla historias de éxito y testimonios de clientes auténticos en vídeos de IA atractivos que construyan confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de marketing de IA atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de marketing de IA atractivos de manera eficiente utilizando su intuitivo generador de vídeos de IA. Aprovecha las plantillas diseñadas profesionalmente y las potentes herramientas de IA para crear contenido de vídeo de marketing de alta calidad, ahorrando tiempo y recursos.

¿Puedo generar vídeos de IA a partir de indicaciones de texto usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos de IA directamente a partir de indicaciones de texto sin esfuerzo. Simplemente introduce tu guion, y las herramientas impulsadas por IA de HeyGen lo transformarán en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA realistas y locuciones, incluyendo subtítulos.

¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles para los vídeos de marketing en HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar fácilmente la apariencia de tu contenido aplicando tu logo, colores de marca y seleccionando entre varias plantillas para crear contenido profesional y de marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi estrategia de marketing de vídeo en diferentes plataformas?

HeyGen mejora significativamente tu estrategia de marketing de vídeo al permitir la creación rápida de diversos activos de vídeo para varias plataformas de redes sociales. Adapta fácilmente tus anuncios de vídeo u otro contenido con opciones de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportación, asegurando un compromiso óptimo dondequiera que esté tu audiencia.

