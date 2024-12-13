HeyGen empodera a los usuarios para explicar claramente procesos técnicos complejos, como los procesos de CI/CD o la infraestructura en la nube, a través de vídeos generados por IA fáciles de crear. Al transformar la documentación de desarrolladores o guiones en contenido visual atractivo, HeyGen actúa como un software de formación en vídeo intuitivo, haciendo accesibles temas sofisticados.