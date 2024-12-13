Herramienta de Vídeo de Formación para Concesionarios: Optimiza la Incorporación

Crea vídeos de formación atractivos rápidamente con avatares de IA para mejorar el desarrollo de empleados y la capacitación en ventas.

539/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía práctica de 45 segundos para técnicos de servicio de concesionarios experimentados, demostrando una nueva función de software de diagnóstico. El estilo visual debe ser directo y altamente informativo, utilizando Plantillas y escenas dinámicas para simular capturas de pantalla, con subtítulos precisos para resaltar cada paso. Utiliza las Plantillas y escenas y subtítulos de HeyGen para crear una ayuda visual eficiente y fácilmente digerible para guías prácticas y documentación en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de anuncio pulido de 1 minuto dirigido a todos los equipos de gestión y ventas de concesionarios, presentando la última actualización de nuestra plataforma de gestión de inventario en línea. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, utilizando gráficos limpios y una marca consistente, narrado por una voz en off profesional generada a partir de un guion. Este vídeo debe mostrar la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y permitir un fácil cambio de relación de aspecto y exportaciones para varios canales de comunicación interna, facilitando el intercambio efectivo de conocimientos y la Capacitación en Ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos ofreciendo un consejo rápido sobre cómo manejar preguntas comunes de los clientes sobre opciones de financiación, específicamente dirigido a representantes de ventas de concesionarios. El enfoque visual debe ser atractivo y dinámico, incorporando visuales de soporte de biblioteca de medios/stock relevantes y destacados de texto animado, acompañado de una voz en off enérgica. Este vídeo utilizará efectivamente la biblioteca de medios/stock de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer un Desarrollo de Empleados impactante a través de un formato de Tutorial Técnico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Formación para Concesionarios

Transforma la formación compleja de concesionarios en contenido de vídeo atractivo y de alta calidad de manera eficiente, asegurando que tu equipo esté siempre informado y actualizado.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de "Plantillas y escenas" profesionales adaptadas para la formación. Esto proporciona un inicio rápido, permitiéndote centrarte inmediatamente en los objetivos de aprendizaje de tu concesionario.
2
Step 2
Personaliza el Contenido
Aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" introduciendo tu material de formación. Mejora tu vídeo con elementos visuales y asegura la consistencia de marca, haciendo de esta una verdadera experiencia de "generador de vídeo de IA".
3
Step 3
Mejora con Avatares de IA
Da vida a tu formación para concesionarios seleccionando un "avatar de IA" expresivo para presentar tu contenido. Mejora aún más el compromiso con voces en off naturales y subtítulos claros.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus "Vídeos de Formación" profesionales asegurando una visualización óptima en cualquier dispositivo con "cambio de relación de aspecto y exportaciones". Luego, comparte fácilmente tus guías completadas con tu red de concesionarios para un intercambio de conocimientos eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Capacitación en Ventas Atractivo

.

Desarrolla vídeos inspiradores de capacitación en ventas y actualizaciones de rendimiento que motiven a los equipos de concesionarios y refuercen las mejores prácticas de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de alta calidad?

El generador de vídeos de IA de HeyGen transforma guiones en vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y voces en off profesionales. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas agilizan todo el proceso de producción de vídeo, haciendo accesible la creación de contenido complejo.

¿Puede HeyGen ser utilizado efectivamente para formación técnica y guías prácticas?

Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA ideal para formación técnica, permitiendo la creación rápida de guías prácticas detalladas. Los usuarios pueden aprovechar las voces en off de IA y los subtítulos automáticos para mejorar la claridad y facilitar el intercambio eficiente de conocimientos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la gestión de contenido y colaboración?

HeyGen ofrece características técnicas robustas para una gestión de contenido sin problemas, incluyendo almacenamiento centralizado de vídeos y opciones de compartición segura. Sus herramientas de colaboración y accesibilidad a través de aplicaciones móviles y de escritorio mejoran la productividad del equipo y la retención de conocimientos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en el contenido educativo?

HeyGen permite a las organizaciones mantener una fuerte consistencia de marca en todo el contenido de Desarrollo de Empleados y Capacitación en Ventas a través de controles de marca integrales. Los usuarios pueden integrar logotipos personalizados, colores de marca y utilizar plantillas adaptadas, asegurando que cada vídeo refleje su identidad corporativa de manera profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo