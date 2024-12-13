Creador de Videos de Anuncios de Cyber Monday: Crea Videos de Ventas Impresionantes

Crea anuncios de video de Cyber Monday impresionantes rápidamente usando plantillas profesionales y aumenta tus ventas navideñas sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de compras dinámico de 45 segundos dirigido a un público amplio, mostrando varias ofertas de Cyber Monday con visuales profesionales y limpios y transiciones dinámicas, complementado por una voz en off clara y persuasiva que explica los beneficios de cada producto. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para articular perfectamente los detalles de tu producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de experiencia de unboxing de 60 segundos para compradores que buscan información detallada sobre productos, utilizando un estilo visual conversacional y auténtico con iluminación cálida y música de fondo envolvente, donde un avatar de IA desempaqueta y demuestra un producto destacado. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente tu narrativa atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de VENTA FLASH de 15 segundos para redes sociales, específicamente dirigido a compradores impulsivos con superposiciones de texto llamativas y música de tendencia, optimizado para una visualización rápida en móviles, para crear anuncios de Cyber Monday virales que generen emoción instantánea. Emplea el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que tu anuncio se vea perfecto en cualquier plataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios de Cyber Monday

Crea anuncios de video de Cyber Monday atractivos rápida y fácilmente con IA, utilizando plantillas, avatares de IA y medios enriquecidos para cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Video de Cyber Monday
Selecciona de nuestra diversa colección de plantillas de video de Cyber Monday diseñadas para captar la atención y mostrar tus mejores ofertas, proporcionando un punto de partida perfecto para tu anuncio.
2
Step 2
Añade Avatares de IA a tu Anuncio
Integra avatares de IA dinámicos en tu video para presentar tus ofertas de Cyber Monday con un toque humano, haciendo que tus promociones sean más atractivas y personales.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Crea guiones convincentes y utiliza nuestra función de generación de voces en off para añadir narración profesional, asegurando que tus ofertas de Cyber Monday se comuniquen de manera clara y persuasiva.
4
Step 4
Exporta y Optimiza para Plataformas
Prepara tu anuncio de Cyber Monday terminado para su distribución utilizando nuestras funciones de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportación, asegurando que se vea perfecto en cualquier canal de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes en Anuncios

Aprovecha historias de éxito de clientes auténticas con videos de IA atractivos para generar confianza e influir en las decisiones de compra de Cyber Monday.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de video de Cyber Monday atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica la creación de anuncios de video dinámicos de Cyber Monday con una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente. Puedes personalizarlas fácilmente para mostrar tus ofertas de descuento, haciendo que tus campañas sean altamente efectivas para la temporada de compras.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar mis anuncios de venta de Cyber Monday?

Absolutamente, los avatares de IA realistas de HeyGen pueden servir como portavoces atractivos para tus anuncios de venta de Cyber Monday. Transmiten tu mensaje con voces en off de alta calidad, captando la atención del espectador y haciendo que tus anuncios de presentación de productos sean más memorables.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para las plantillas de video de Cyber Monday?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de recursos, incluyendo activos animados, música y varios elementos de diseño, para enriquecer tus plantillas de video de Cyber Monday. Esto te permite personalizar cada escena y crear un cartel o video de venta de Cyber Monday visualmente atractivo.

¿HeyGen admite la creación de anuncios de Cyber Monday optimizados para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen te permite producir anuncios de Cyber Monday adaptados para varias plataformas de redes sociales. Con características como el cambio de tamaño con un clic y relaciones de aspecto personalizables, puedes crear videos sin esfuerzo para Historias de Instagram, publicaciones cuadradas o cualquier otro formato para maximizar tu alcance.

