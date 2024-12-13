Academia de Vídeos para Clientes: Domina el Compromiso y el Crecimiento

Eleva el éxito y la retención de clientes. Produce rápidamente vídeos de formación atractivos utilizando los avatares de AI de HeyGen para una adopción de productos impactante y escalable.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico, profesional e inspirador de 60 segundos con música de fondo animada, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales de ventas que buscan generar clientes potenciales. Este vídeo debe utilizar eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa convincente sobre los beneficios de la formación online, mejorada por la generación de Voz en off nítida para explicar cómo la academia de vídeos para clientes puede transformar los esfuerzos de marketing digital.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos limpio, conciso y tipo tutorial, con texto en pantalla y una voz calmada y orientadora, diseñado para nuevos clientes o empleados que necesitan una rápida adopción del producto y una incorporación de clientes. Implementa los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad e integra visuales relevantes utilizando su soporte de Biblioteca de medios/stock, ilustrando la simplicidad de aprender nuevo contenido de vídeo dentro de la academia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo moderno, aspiracional y ligeramente corporativo de 50 segundos, con una voz confiada y autoritaria, para profesionales que buscan certificaciones y crecimiento profesional. Aprovecha el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para distribución multiplataforma y Texto a vídeo desde guion para resaltar el valor de las habilidades empresariales especializadas adquiridas a través de la academia de vídeos para clientes, posicionándola como clave para el crecimiento de tu carrera.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Academia de Vídeos para Clientes

Empodera a tus clientes y agiliza la incorporación con una academia de vídeos integral, diseñada para impulsar la adopción de productos y reducir las consultas de soporte.

1
Step 1
Crea Contenido de Vídeo Atractivo
Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tus lecciones en contenido de vídeo profesional. Esto hace que tu formación online sea accesible y altamente atractiva para tus clientes.
2
Step 2
Selecciona y Estructura Módulos de Formación
Organiza tu academia en módulos de formación claros, guiando a los clientes a través de conceptos esenciales. Nuestras plantillas proporcionan una base estructurada, mejorando el viaje de aprendizaje dentro de tu academia de clientes.
3
Step 3
Añade Marca y Accesibilidad
Incorpora la identidad de tu marca utilizando controles de marca como logos y colores. Mejora la comprensión y el alcance de tu formación en vídeo añadiendo generación de voz en off y subtítulos precisos.
4
Step 4
Exporta para una Adopción Generalizada
Prepara tus vídeos de academia para la distribución utilizando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones, asegurando que se adapten a varias plataformas. Esto facilita el acceso ilimitado, apoyando una incorporación de clientes robusta y la adopción de productos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Crea fácilmente testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes para mostrar los exitosos recorridos de los clientes, inspirando a otros y generando confianza en tus soluciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi academia de vídeos para clientes?

HeyGen revoluciona tu academia de vídeos para clientes al permitir la creación de contenido de vídeo atractivo de manera rápida y eficiente. Utiliza avatares de AI y texto a vídeo desde guion para producir módulos de formación de alta calidad, mejorando significativamente la adopción de productos y las experiencias de incorporación de clientes.

¿Qué papel juega HeyGen en la formación online escalable?

HeyGen es fundamental para ofrecer soluciones de formación online escalables. Permite a las empresas generar rápidamente contenido de vídeo profesional para diversos temas, incluyendo formación integral en atención al cliente, asegurando que todos los miembros del equipo tengan acceso ilimitado a formación en vídeo consistente y de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mi contenido de formación en vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar completamente tu contenido de formación en vídeo con tu logo y colores de marca específicos. Aprovecha diversas plantillas, escenas, generación de voz en off y subtítulos/captions para crear contenido de vídeo profesional y coherente para tu academia de clientes.

¿Para qué tipos de formación en habilidades empresariales es adecuado HeyGen?

HeyGen es increíblemente versátil para una amplia gama de formaciones en habilidades empresariales, incluyendo módulos para el Proceso de Ventas, marketing digital e incluso certificaciones. Empodera a las empresas para crear contenido de vídeo convincente que apoya la generación de clientes potenciales, el crecimiento profesional y mejora la estrategia empresarial en general.

