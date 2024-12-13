Desbloquea el Crecimiento con la Herramienta Definitiva de Vídeos para Habilitación del Cliente
Crea sin esfuerzo bibliotecas de vídeos tutoriales atractivos usando los avatares de IA de HeyGen para aumentar el compromiso del cliente y disminuir los tickets de soporte.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos diseñado para Gerentes de Éxito del Cliente y Especialistas en Incorporación, ilustrando cómo una biblioteca de vídeos tutoriales completa puede ayudar significativamente a disminuir los tickets de soporte. El vídeo debe emplear elementos visuales vibrantes de Plantillas y escenas, con un avatar de IA presentando los pasos de manera amigable pero autoritaria.
Crea un vídeo de demostración de producto dinámico de 60 segundos dirigido a representantes de ventas e ingenieros de preventa, destacando específicamente su utilidad para el habilitamiento de ventas. Este vídeo debe integrar visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock, impulsado por un guion conciso e impactante convertido en vídeo usando Texto a vídeo desde guion.
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos para líderes de equipos remotos y departamentos de RRHH, demostrando cómo estandarizar SOPs internas usando vídeo asincrónico. La presentación debe ser clara y metódica, con toda la información clave reforzada a través de Subtítulos/captions precisos, asegurando accesibilidad y facilidad de comprensión en equipos diversos, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Construye Formación Integral para Clientes.
Genera rápidamente bibliotecas extensas de vídeos tutoriales y documentación en vídeo generada por IA para incorporar clientes y expandir sus habilidades a nivel global.
Mejora la Incorporación y el Soporte al Cliente.
Mejora el compromiso de aprendizaje y reduce los tickets de soporte al ofrecer vídeos de formación interactivos impulsados por IA para la educación del producto.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica la Plataforma de Vídeo de IA de HeyGen la creación de documentación en vídeo generada por IA?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de Texto a voz, transformando guiones en vídeos de IA profesionales. Esto simplifica drásticamente el proceso de crear documentación en vídeo generada por IA detallada y atractiva, haciendo que el contenido técnico sea accesible y fácil de entender.
¿Puede HeyGen añadir automáticamente voz en off generada por IA y subtítulos a los vídeos?
Sí, HeyGen permite a los usuarios añadir fácilmente voz en off de alta calidad generada por IA y subtítulos sincronizados a sus vídeos. Esta capacidad, impulsada por tecnología avanzada de transcripción y Texto a voz, mejora significativamente la accesibilidad y el compromiso para todas las audiencias.
¿Qué características avanzadas de edición y personalización de vídeo están disponibles en HeyGen?
HeyGen ofrece herramientas robustas de edición de vídeo que incluyen plantillas extensas, acceso a la biblioteca de medios y controles de marca para personalizar completamente tu contenido. Los usuarios también pueden redimensionar relaciones de aspecto y exportar vídeos en varios formatos para cumplir con los requisitos de diversas plataformas.
¿Facilita HeyGen la producción rápida de vídeos tutoriales y guías de usuario paso a paso?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta ideal de vídeos para habilitación del cliente para producir rápidamente bibliotecas de vídeos tutoriales atractivos y guías de usuario paso a paso. Al convertir guiones en vídeos de IA dinámicos, HeyGen agiliza la creación de contenido instructivo claro sin edición de vídeo compleja.