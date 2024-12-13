Desbloquea el Crecimiento con la Herramienta Definitiva de Vídeos para Habilitación del Cliente

Crea sin esfuerzo bibliotecas de vídeos tutoriales atractivos usando los avatares de IA de HeyGen para aumentar el compromiso del cliente y disminuir los tickets de soporte.

376/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos diseñado para Gerentes de Éxito del Cliente y Especialistas en Incorporación, ilustrando cómo una biblioteca de vídeos tutoriales completa puede ayudar significativamente a disminuir los tickets de soporte. El vídeo debe emplear elementos visuales vibrantes de Plantillas y escenas, con un avatar de IA presentando los pasos de manera amigable pero autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de demostración de producto dinámico de 60 segundos dirigido a representantes de ventas e ingenieros de preventa, destacando específicamente su utilidad para el habilitamiento de ventas. Este vídeo debe integrar visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock, impulsado por un guion conciso e impactante convertido en vídeo usando Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos para líderes de equipos remotos y departamentos de RRHH, demostrando cómo estandarizar SOPs internas usando vídeo asincrónico. La presentación debe ser clara y metódica, con toda la información clave reforzada a través de Subtítulos/captions precisos, asegurando accesibilidad y facilidad de comprensión en equipos diversos, utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeos para Habilitación del Cliente

Empodera a tus clientes y equipos de ventas con documentación en vídeo clara y atractiva y tutoriales, mejorando la comprensión y la eficiencia.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza generando fácilmente vídeos atractivos a partir de un guion usando tecnología avanzada de Texto a vídeo desde guion, o captura acciones en pantalla con grabaciones de pantalla para guías paso a paso.
2
Step 2
Añade Mejoras de IA
Eleva tu contenido con avatares de IA realistas y genera voces en off de sonido natural, haciendo que la información compleja sea accesible y atractiva para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Asegura la consistencia de la marca y la accesibilidad utilizando controles de marca para personalizar tus vídeos, y añade automáticamente subtítulos para un mayor alcance.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tus vídeos ajustando las relaciones de aspecto y luego distribuye sin esfuerzo tu contenido pulido a través de varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica la Habilitación de Ventas con Historias de Éxito

.

Produce vídeos de éxito del cliente convincentes con IA para demostrar el valor del producto, construyendo confianza y acelerando el proceso de ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la Plataforma de Vídeo de IA de HeyGen la creación de documentación en vídeo generada por IA?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de Texto a voz, transformando guiones en vídeos de IA profesionales. Esto simplifica drásticamente el proceso de crear documentación en vídeo generada por IA detallada y atractiva, haciendo que el contenido técnico sea accesible y fácil de entender.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente voz en off generada por IA y subtítulos a los vídeos?

Sí, HeyGen permite a los usuarios añadir fácilmente voz en off de alta calidad generada por IA y subtítulos sincronizados a sus vídeos. Esta capacidad, impulsada por tecnología avanzada de transcripción y Texto a voz, mejora significativamente la accesibilidad y el compromiso para todas las audiencias.

¿Qué características avanzadas de edición y personalización de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece herramientas robustas de edición de vídeo que incluyen plantillas extensas, acceso a la biblioteca de medios y controles de marca para personalizar completamente tu contenido. Los usuarios también pueden redimensionar relaciones de aspecto y exportar vídeos en varios formatos para cumplir con los requisitos de diversas plataformas.

¿Facilita HeyGen la producción rápida de vídeos tutoriales y guías de usuario paso a paso?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta ideal de vídeos para habilitación del cliente para producir rápidamente bibliotecas de vídeos tutoriales atractivos y guías de usuario paso a paso. Al convertir guiones en vídeos de IA dinámicos, HeyGen agiliza la creación de contenido instructivo claro sin edición de vídeo compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo