Portal de Vídeos Educativos para Clientes: Impulsa la Adopción del Producto
Entrega vídeos de formación personalizados para la adopción y el onboarding de productos más rápido, aprovechando los avatares de IA para contenido escalable y atractivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo y atractivo de 60 segundos para usuarios existentes del producto, mostrando una nueva característica específica dentro de nuestra plataforma y cómo maximizar la adopción del producto a través de la aplicación práctica. El estilo visual debe ser elegante con transiciones dinámicas, acompañado de una narración precisa. Utiliza las grabaciones de pantalla de HeyGen para demostrar la característica paso a paso, proporcionando una experiencia de microaprendizaje concisa.
Produce un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a los responsables de la toma de decisiones empresariales y a los gerentes de éxito del cliente, destacando cómo nuestro portal de vídeos educativos para clientes reduce los costos de soporte al cliente al fomentar el aprendizaje autoservicio. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y limpio, con un avatar de IA presentando con confianza estadísticas y beneficios clave, generado usando los avatares de IA de HeyGen para una apariencia profesional de portavoz.
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y formadores, inspirándolos a aprovechar nuestra plataforma de vídeos educativos para una creación más rápida de materiales de aprendizaje de alta calidad. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico con una pista de audio motivacional y optimista. Muestra cómo ensamblar rápidamente contenido atractivo usando las plantillas y escenas de HeyGen y cómo mejora la producción general de vídeos de formación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Tu Biblioteca de Cursos.
Produce rápidamente un gran volumen de vídeos de formación diversos para escalar tu contenido educativo para clientes a nivel global.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoran significativamente la retención y comprensión del aprendiz.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro portal de vídeos educativos para clientes?
HeyGen te permite crear vídeos educativos y de formación atractivos de manera eficiente utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Transforma contenido estático en experiencias de aprendizaje dinámicas para tu plataforma de vídeos educativos.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para escalar vídeos de formación?
HeyGen permite la creación rápida y escalable de vídeos de formación a través de plantillas profesionales y capacidades de IA, permitiendo a las organizaciones producir contenido consistente y de alta calidad rápidamente para el onboarding y la adopción de productos. Esto acelera tu capacidad para ofrecer experiencias de e-learning completas.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la adopción de productos a través de contenido autoservicio?
Absolutamente. HeyGen facilita la creación de contenido autoservicio atractivo como vídeos de microaprendizaje y guías paso a paso, cruciales para mejorar la adopción de productos y la experiencia del usuario. Con características como el soporte multilingüe, puedes atender eficazmente a una audiencia diversa.
¿HeyGen admite la transformación de documentos en contenido de vídeo?
HeyGen apoya de manera experta la transformación de documentos o texto existentes en contenido de vídeo dinámico de IA utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo y de prompt a vídeo. Esto agiliza significativamente la gestión de contenido y acelera la creación de vídeos para tus iniciativas de aprendizaje.