Generador de Vídeos de Formación Cultural: Aprendizaje Rápido y Atractivo
Ofrece una incorporación y formación de RRHH impactante con vídeos atractivos, impulsados por una conversión de texto a vídeo sin fisuras.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo de formación de 90 segundos para nuevos empleados sobre políticas y procedimientos de la empresa. Este vídeo debe contar con un avatar AI profesional que entregue información clave en un tono amigable y de apoyo, complementado por una pista de audio animada. El público objetivo incluye nuevos empleados y profesionales de RRHH, con el objetivo de crear una experiencia de incorporación accesible y acogedora utilizando los avatares AI de HeyGen para personalizar la presentación.
Produce una pieza promocional de 45 segundos destacando el ahorro de costes y la eficiencia de generar vídeos de formación con HeyGen. Diseñado para propietarios de pequeñas empresas y equipos de L&D conscientes del presupuesto, el vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno, mostrando varias plantillas fáciles de usar. Enfatiza cómo la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen agiliza la creación de contenido sin comprometer la calidad.
Crea una pieza de "Generador de Vídeos de Cultura de Empresa" de 2 minutos dirigida a buscadores de empleo y empleados potenciales, ilustrando un entorno empresarial vibrante. El estilo visual debe ser inspirador y diverso, presentando escenarios del mundo real, acompañado de una voz en off profesional que transmita los valores fundamentales. Implementa los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y atender a un público más amplio, reflejando aspectos de soporte multilingüe para la adquisición de talento global.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación Cultural Global.
Genera y distribuye rápidamente vídeos de formación cultural consistentes a nivel global, asegurando que cada empleado entienda los valores y expectativas de la empresa.
Maximiza el Compromiso en la Formación Cultural.
Utiliza AI para crear contenido de formación cultural dinámico e interactivo, mejorando significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para formación?
HeyGen es una plataforma avanzada de vídeos AI que simplifica la creación de vídeos de formación atractivos aprovechando avatares AI realistas y tecnología de conversión de texto a vídeo. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones en vídeos profesionales con voces AI sincronizadas y capacidades de personalización de marca.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes para formación de RRHH?
Sí, HeyGen está diseñado para ser una plataforma de vídeos AI flexible, ofreciendo capacidades que soportan una integración LMS sin fisuras para una incorporación y formación de RRHH eficiente. Esto permite a las organizaciones desplegar fácilmente contenido personalizado dentro de sus sistemas existentes.
¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una herramienta eficiente de conversión de texto a vídeo?
HeyGen proporciona una conversión de texto a vídeo robusta, permitiendo a los usuarios introducir guiones y generar instantáneamente vídeos con varias voces AI y avatares AI personalizables. Su plataforma avanzada incluye controles de marca completos para mantener visuales de cultura empresarial consistentes.
¿HeyGen soporta la creación de vídeos multilingües para audiencias diversas?
Absolutamente, el generador de vídeos AI de HeyGen incluye soporte multilingüe, permitiendo a los usuarios crear vídeos de formación para audiencias globales con facilidad. Esta capacidad asegura que los mensajes de cultura empresarial puedan llegar a todos de manera efectiva, fomentando una mejor comprensión.