Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo de formación de 90 segundos para nuevos empleados sobre políticas y procedimientos de la empresa. Este vídeo debe contar con un avatar AI profesional que entregue información clave en un tono amigable y de apoyo, complementado por una pista de audio animada. El público objetivo incluye nuevos empleados y profesionales de RRHH, con el objetivo de crear una experiencia de incorporación accesible y acogedora utilizando los avatares AI de HeyGen para personalizar la presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza promocional de 45 segundos destacando el ahorro de costes y la eficiencia de generar vídeos de formación con HeyGen. Diseñado para propietarios de pequeñas empresas y equipos de L&D conscientes del presupuesto, el vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno, mostrando varias plantillas fáciles de usar. Enfatiza cómo la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen agiliza la creación de contenido sin comprometer la calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una pieza de "Generador de Vídeos de Cultura de Empresa" de 2 minutos dirigida a buscadores de empleo y empleados potenciales, ilustrando un entorno empresarial vibrante. El estilo visual debe ser inspirador y diverso, presentando escenarios del mundo real, acompañado de una voz en off profesional que transmita los valores fundamentales. Implementa los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y atender a un público más amplio, reflejando aspectos de soporte multilingüe para la adquisición de talento global.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Cultural

Crea sin esfuerzo vídeos de formación cultural cautivadores e informativos usando AI. Involucra a empleados y buscadores de empleo transformando tu mensaje en contenido profesional y personalizado.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de formación. Nuestra plataforma utiliza una conversión de texto a vídeo avanzada para dar vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar la cultura de tu empresa y entregar tu mensaje con un toque humano.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Integra el logo, colores y fuentes de tu empresa usando controles de marca para mantener un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza y descarga tu vídeo de formación de alta calidad usando nuestras opciones de exportación versátiles, listo para cualquier plataforma y asegurando vídeos de formación atractivos.

Casos de Uso

Reforzar los Valores y la Visión de la Empresa

Produce vídeos AI inspiradores que comuniquen efectivamente los valores y la visión fundamentales de la empresa, fomentando una cultura organizacional fuerte y unificada.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para formación?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeos AI que simplifica la creación de vídeos de formación atractivos aprovechando avatares AI realistas y tecnología de conversión de texto a vídeo. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones en vídeos profesionales con voces AI sincronizadas y capacidades de personalización de marca.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes para formación de RRHH?

Sí, HeyGen está diseñado para ser una plataforma de vídeos AI flexible, ofreciendo capacidades que soportan una integración LMS sin fisuras para una incorporación y formación de RRHH eficiente. Esto permite a las organizaciones desplegar fácilmente contenido personalizado dentro de sus sistemas existentes.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una herramienta eficiente de conversión de texto a vídeo?

HeyGen proporciona una conversión de texto a vídeo robusta, permitiendo a los usuarios introducir guiones y generar instantáneamente vídeos con varias voces AI y avatares AI personalizables. Su plataforma avanzada incluye controles de marca completos para mantener visuales de cultura empresarial consistentes.

¿HeyGen soporta la creación de vídeos multilingües para audiencias diversas?

Absolutamente, el generador de vídeos AI de HeyGen incluye soporte multilingüe, permitiendo a los usuarios crear vídeos de formación para audiencias globales con facilidad. Esta capacidad asegura que los mensajes de cultura empresarial puedan llegar a todos de manera efectiva, fomentando una mejor comprensión.

