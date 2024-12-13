Sí, HeyGen te asegura tener control total sobre la colocación de CTA dentro de tus videos. Nuestra plataforma permite controles de marca, integración de biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto, lo que te permite posicionar estratégicamente tus llamadas a la acción para un impacto máximo y visuales atractivos en tus campañas de marketing en video.