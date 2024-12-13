Generador de Vídeos Tutoriales de CRM: Vídeos de Formación Rápidos y Fáciles

Genera rápidamente vídeos de formación de CRM atractivos a partir de tus guiones con capacidades de Texto a vídeo impulsadas por AI.

525/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido al personal de soporte IT, detallando el proceso de configuración de reglas de flujo de trabajo automatizadas dentro del CRM. Este vídeo debe adoptar un estilo visual paso a paso con grabaciones de pantalla precisas, acompañado de una voz en off neutral y detallada generada directamente a partir de un guion usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, explicando las complejidades de la automatización de vídeo para tareas de CRM.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un sofisticado vídeo de formación de 2 minutos sobre CRM para la alta dirección, centrado en la interpretación de paneles de análisis avanzados de CRM para la toma de decisiones estratégicas. El estilo visual debe presentar visualizaciones de datos elegantes y gráficos dinámicos, mientras que el audio debe presentar una voz en off de AI segura y articulada, mejorada con subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que todos los métricas clave se entiendan claramente, convirtiéndolo en un vídeo de formación de CRM impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo amigable de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que adoptan su primer CRM, mostrando lo fácil que es personalizar y entender informes básicos de CRM. El estilo visual debe ser accesible, utilizando una de las Plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen, con una voz en off de AI cálida y servicial. Destaca los beneficios de usar una plataforma de vídeo sin código para crear rápidamente documentación de vídeo personalizada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales de CRM

Crea sin esfuerzo vídeos tutoriales de CRM profesionales y atractivos en minutos, optimizando tu formación y documentación con automatización inteligente.

1
Step 1
Crea tu Guion o Usa AI
Comienza escribiendo o pegando tu guion de tutorial de CRM. Nuestra tecnología de "Texto a vídeo" convertirá tu texto en escenas dinámicas, proporcionando una base sólida para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de AI" realistas para presentar tu contenido. Mejora el atractivo visual de tu vídeo seleccionando una plantilla adecuada que coincida con la estética de tu marca.
3
Step 3
Añade Voces en Off Dinámicas de AI
Aumenta el compromiso integrando voces en off de AI con sonido natural en varios idiomas y voces. También puedes generar subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu "creación de vídeo" con opciones para exportar en múltiples relaciones de aspecto. Comparte sin problemas tu tutorial profesional de CRM con tu audiencia para una formación efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Funciones Complejas de CRM

.

Desglosa procesos complejos de CRM en explicaciones de vídeo claras y fáciles de entender para todos los usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos tutoriales de CRM?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos AI y una plataforma de vídeo sin código para transformar tus guiones en vídeos de formación de CRM profesionales. Con avatares de AI y voces en off de AI, esta automatización de vídeo agiliza la creación de vídeos para aplicaciones CRM personalizadas y documentación de software.

¿Puede HeyGen generar vídeos de formación atractivos directamente desde la entrada de texto?

Sí, la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen genera contenido profesional completo con voces en off de AI, subtítulos/captions y escenas dinámicas.

¿Qué opciones de branding están disponibles para la documentación de vídeo con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote añadir el logo de tu empresa y colores de marca específicos a tu documentación de vídeo. Esto asegura que todos tus vídeos tutoriales de CRM y vídeos explicativos mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen los vídeos explicativos para software CRM?

Los diversos avatares de AI de HeyGen aportan un elemento humano a tus vídeos explicativos, haciendo que los conceptos complejos de software CRM sean más comprensibles y atractivos. Proporcionan una presentación dinámica para tu audiencia, complementando las voces en off de AI generadas y los subtítulos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo