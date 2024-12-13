Absolutamente. HeyGen proporciona las herramientas para crear rápidamente contenido de "vídeo tutorial de CRM gratuito" de alta calidad adecuado para "profesionales de ventas" o programas de "Academia de Ventas". Con la funcionalidad de texto a vídeo y una amplia gama de avatares de AI, puedes producir materiales educativos atractivos que mejoran el aprendizaje y la retención sin necesidad de una amplia experiencia en producción de vídeo.