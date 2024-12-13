generador de vídeos de formación en comunicación de crisis: Construye Módulos Rápidamente

Transforma tus guiones en vídeos de formación profesional al instante con texto a vídeo desde guion, mejorando tu estrategia de gestión de crisis.

372/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un Vídeo de Formación Interna de Crisis de 60 segundos para nuevos empleados y equipos de respuesta a crisis, empleando un estilo visual calmado e instructivo y una narración clara y profesional. Este vídeo de formación debe detallar los protocolos de la empresa para tipos específicos de incidentes, utilizando el texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente documentos de políticas en módulos de aprendizaje visual atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza de relaciones públicas de 45 segundos centrada en la gestión proactiva de la reputación tras una interrupción menor del servicio, dirigida a tranquilizar a los interesados generales. El Vídeo de Comunicación de Crisis debe proyectar una imagen calmada y autoritaria a través de visuales tranquilizadores y una pista de audio profesional, con la generación avanzada de voz en off de HeyGen asegurando una narración de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo de 50 segundos que muestre cómo un generador de vídeo AI como HeyGen facilita la Creación de Vídeos Nativos de Prompts para anuncios urgentes, dirigido a agencias de relaciones públicas y equipos de comunicación corporativa. Esta presentación visual dinámica y atractiva debe resaltar la eficiencia con transiciones rápidas de escenas, posible gracias a la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para un montaje rápido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Comunicación de Crisis

Desarrolla rápidamente vídeos de formación en comunicación de crisis críticos con AI, capacitando a tu equipo para responder eficazmente y proteger tu reputación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Redacta tu guion de escenario de comunicación de crisis. Luego, selecciona un avatar de AI para ser tu portavoz, asegurando una entrega profesional y consistente.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Mejora tu vídeo con visuales relevantes y utiliza texto a vídeo desde guion para generar voces en off con sonido natural directamente desde tu texto.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Incorpora la marca de tu empresa, luego añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta para Despliegue
Genera tu vídeo completado, luego utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para producir vídeos de formación en comunicación de crisis de alta calidad en formatos adecuados para varias plataformas y despliegue de equipos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el compromiso de la formación en medios de crisis con AI

.

Utiliza avatares de AI y plantillas dinámicas impulsadas por AI para crear una formación en comunicación de crisis atractiva que aumente la retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como generador de vídeos de formación en comunicación de crisis para mi organización?

HeyGen permite a las organizaciones crear rápidamente Vídeos de Formación Interna de Crisis de alto impacto utilizando avatares de AI avanzados y Portavoces de AI. Esto permite el desarrollo eficiente de contenido consistente y profesional para preparar a los equipos para varios escenarios de crisis, sirviendo como un generador efectivo de vídeos de formación en comunicación de crisis.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para crear Vídeos de Comunicación de Crisis rápidamente?

HeyGen acelera la producción de Vídeos de Comunicación de Crisis críticos, permitiendo el despliegue rápido de mensajes esenciales. Con características como texto a vídeo desde guion, generación instantánea de voz en off y subtítulos/captions automáticos, HeyGen asegura una comunicación rápida y clara para Actualizaciones Rápidas de Crisis en Redes Sociales.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en las comunicaciones de relaciones públicas y gestión de crisis?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo personalización de logotipo y colores, dentro de su generador de vídeos AI para asegurar que todos los vídeos de relaciones públicas y gestión de crisis se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Este enfoque consistente es crucial para una gestión efectiva de la reputación durante tiempos sensibles.

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen la efectividad de los vídeos de formación?

Los avatares de AI realistas de HeyGen mejoran significativamente los vídeos de formación al entregar información con consistencia y claridad profesional. Estos Portavoces de AI pueden articular conceptos complejos de formación en medios a través de una generación sofisticada de voz en off y subtítulos/captions generados automáticamente, haciendo el contenido altamente atractivo y accesible.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo