Transforma el aprendizaje para estudiantes y educadores con vídeos educativos cautivadores.

Para estudiantes de secundaria o primeros años de universidad que estudian Ciencias, un vídeo educativo conciso de 45 segundos que descomponga un concepto complejo, como la física cuántica, sería invaluable. El enfoque visual debe incluir diagramas claros y animaciones simples para ilustrar ideas abstractas, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria que explique cada paso. Aprovechando los avatares de AI de HeyGen, los creadores pueden ofrecer esta instrucción experta con un toque humano, haciendo accesible el contenido educativo complejo en vídeo.
Educadores y estudiantes apreciarán un cautivador vídeo de 60 segundos que presente un resumen de eventos históricos clave en una serie de "lecciones del pasado". El estilo visual debe evocar una sensación documental, posiblemente incorporando tonos sepia e imágenes de estilo de archivo, acompañado de música de fondo dramática pero informativa y una narrativa convincente. Esto se puede lograr fácilmente utilizando la robusta generación de voz en off de HeyGen.
Proporcionando valiosos recursos educativos, un vídeo de "consejo rápido" de 30 segundos para estudiantes de informática podría ofrecer un atajo práctico de codificación o una explicación de concepto. El vídeo debe ser dinámico y rápido, utilizando grabaciones de pantalla y texto brillante y legible en pantalla, mientras una explicación de audio enérgica y concisa se reproduce en el fondo. Asegura la máxima accesibilidad para todos los estudiantes añadiendo subtítulos precisos generados por HeyGen.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Vídeo Educativo de Cursos

Transforma tu contenido educativo en vídeos de cursos dinámicos con AI. Crea lecciones atractivas, explica temas complejos y transmite conocimiento de manera eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu contenido educativo escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de texto a vídeo desde guion simplifica el proceso, convirtiendo tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para ser la cara de tu curso. Este toque personalizado mejora la experiencia de aprendizaje, haciendo tus vídeos educativos más atractivos.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Enriquece tus recursos educativos con medios relevantes de nuestra extensa biblioteca o sube los tuyos. Utiliza los controles de marca para mantener una apariencia consistente y profesional en todos tus vídeos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Curso
Una vez que tu vídeo educativo de curso esté finalizado, expórtalo fácilmente en varios formatos de proporciones adecuados para diferentes plataformas. Tus cursos en línea de alta calidad estarán listos para ser compartidos con tu audiencia.

Da Vida a los Eventos Históricos

Da vida a los eventos históricos con narraciones de vídeo atractivas impulsadas por AI, haciendo que las narrativas complejas sean vívidas y memorables para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido de vídeo educativo?

HeyGen empodera a educadores y estudiantes para crear vídeos educativos de cursos atractivos y cursos en línea transformando texto en contenido de vídeo dinámico con AI. Esto incluye características como avatares de AI y generación de voz en off, haciendo el aprendizaje más accesible y visualmente atractivo para una audiencia diversa.

¿Qué tipos de materiales de aprendizaje pueden producir los educadores con HeyGen?

Con HeyGen, los educadores pueden producir una amplia gama de recursos educativos, desde lecciones detalladas en materias como Ciencias, Historia, Informática y Física, hasta cursos en línea completos. Su plataforma intuitiva soporta la creación de vídeos con AI usando plantillas y funcionalidad de texto a vídeo, simplificando el desarrollo de contenido.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar el compromiso de los estudiantes en vídeos educativos?

Sí, HeyGen proporciona características robustas diseñadas para mejorar el compromiso de aprendizaje de los estudiantes, como subtítulos automáticos para accesibilidad y diversos avatares de AI para presentar contenido. Estas herramientas ayudan a crear vídeos educativos profesionales e inclusivos, asegurando que los estudiantes puedan seguir fácilmente y absorber la información.

¿Cómo simplifica HeyGen los aspectos técnicos de la creación de vídeos con AI para propósitos educativos?

HeyGen simplifica el acceso técnico a la creación de vídeos con AI para educadores con características como texto a vídeo desde guion, una rica biblioteca de medios y redimensionamiento de proporciones. Esto permite la producción eficiente de vídeos educativos de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo, promoviendo un uso más amplio del soporte impulsado por AI en la enseñanza.

