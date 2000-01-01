Estrategias de vídeo corporativo que transforman tu marca
Desbloquea el poder de los vídeos corporativos con plantillas personalizadas y avatares de IA de HeyGen. Crea narrativas atractivas y eleva la historia de tu marca sin esfuerzo.
Cómo usar el creador de vídeos de HeyGen
Crear tu vídeo con nuestro creador de vídeos con IA es rápido, intuitivo y flexible. Así es como pasas de la idea al vídeo final:
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu agente de vídeo con IA trabajando.
Creación de vídeos nativa con prompts
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo. Tú describes la idea y Agent devuelve un recurso totalmente construido y listo para publicar. No hace falta escribir guiones, gestionar recursos ni montar el contenido manualmente.
Generación de vídeo de extremo a extremo
El agente se encarga de todo el proceso de creación de vídeo. Redacta un guion claro y convincente a partir de tu idea, selecciona imágenes que encajan con el tono y el mensaje, añade una locución natural y sensible a las emociones, aplica ediciones y transiciones para lograr un ritmo pulido y, por último, ajusta subtítulos, tiempos y ritmo para maximizar la claridad y el rendimiento.
Diseñado con estructura e intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de cronogramas y del montaje manual, Agent construye los vídeos desde cero. Cada resultado se diseña de forma intencionada para ajustarse a tu objetivo: desde el mensaje y el ritmo hasta la secuencia de escenas y la adecuación al público. El resultado es un vídeo coherente y orientado a un propósito.
Cómo funciona el vídeo corporativo
Crea vídeos corporativos impactantes con las herramientas y funciones fáciles de usar de HeyGen. Sigue estos pasos para dar vida a la visión de tu empresa.
Crear un guion
Empieza creando un guion convincente que se alinee con tus objetivos corporativos. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu guion sin esfuerzo en imágenes cautivadoras.
Elige tu tipo de vídeo
Determina el tipo de vídeo corporativo que necesitas, como por ejemplo uno de formación o de demostración de producto. Aprovecha la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para adaptarlas al estilo de tu vídeo.
Añade tu marca
Personaliza tu vídeo aplicando los elementos de la marca de tu empresa con los controles de branding de HeyGen. Esto garantiza la coherencia y refuerza la identidad de tu marca.
Exportar y compartir
Una vez que tu vídeo esté finalizado, utiliza las opciones de cambio de relación de aspecto y exportación de HeyGen para distribuir tu contenido en varias plataformas, garantizando el máximo alcance y nivel de interacción.
Reseñas de HeyGen: Lo que dicen los usuarios reales
HeyGen tiene más de 900 reseñas y una valoración de 4,8 en G2. A la gente le encanta lo fácil que es crear vídeos a partir de texto, traducir con IA y utilizar avatares realistas.
Valorado con 4,8 / 5 · Más de 900 reseñas
Creación de vídeos multilingües sin esfuerzo, estés donde estés
Me encanta usar HeyGen porque me permite crear comunicaciones claras y atractivas en varios idiomas y adaptar los mensajes a mi comunidad. Lo mejor es que puedo hacer vídeos de gran calidad mientras estoy en movimiento, sin tener que grabarme físicamente cada vez.
- Jacob B.
Una herramienta revolucionaria para crear vídeos rápidos y consistentes
Muy recomendable para cualquiera que busque rapidez, calidad y una creación de vídeo flexible en un mundo donde el contenido es el rey.
- Corneliu C.
Excepcionalmente fácil de usar, transforma la creación de contenidos
HeyGen ha transformado por completo la forma en que funciona mi empresa. Lo más importante es que me permite crear los anuncios y el contenido para redes sociales necesarios para promocionar nuestros productos y servicios.
- Brent M.
Por fin, una plataforma de vídeo con IA que se siente humana
Los avatares, los tonos de voz y las herramientas de ritmo están a años luz de otras plataformas. El nuevo flujo de trabajo de Video Agent es revolucionario: escucha, se adapta y realiza revisiones rápidamente.
- Magnus J.
Sorprendentemente fácil y perfecto para vídeos rápidos con aspecto profesional
Heygen es realmente fácil de usar. El agente de IA explica claramente cómo se verá cada clip de vídeo y ofrece opciones para ajustar los detalles. Es una aplicación realmente útil, y lo mejor de todo son las largas duraciones de los vídeos, que son perfectas para YouTube.
- Christine B.
Casos de uso de HeyGen para una creación eficaz de vídeos corporativos
Descubre cómo HeyGen transforma la producción de vídeos corporativos con una creación de anuncios eficiente, narrativas impactantes y la presentación de casos de éxito de clientes, potenciando el impacto de tu marca.
Creación de anuncios sin esfuerzo
Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.
Narración dinámica
Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.
Casos de éxito de clientes
Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Cómo mejora HeyGen la producción de vídeos corporativos?
HeyGen revoluciona la producción de vídeos corporativos al ofrecer potentes funciones como avatares de IA y conversión de texto a vídeo a partir de guiones. Estas herramientas simplifican el proceso y potencian la creatividad, haciendo que sea más fácil que nunca producir vídeos corporativos de alta calidad.
¿Puede HeyGen crear vídeos de formación eficaces?
Sí, HeyGen destaca en la creación de vídeos de formación atractivos. Con plantillas personalizables y generación de voz en off, es sencillo adaptar el contenido a necesidades formativas específicas, garantizando que tu mensaje sea claro y profesional.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para vídeos animados?
Las funciones avanzadas de HeyGen, como su biblioteca multimedia y su compatibilidad con material de archivo, lo convierten en la opción perfecta para crear vídeos animados. Los usuarios pueden acceder fácilmente a una gran variedad de recursos para dar vida a sus ideas creativas con total confianza.
¿Cómo ayudan las plantillas de HeyGen a crear vídeos explicativos?
HeyGen ofrece plantillas y escenas versátiles diseñadas específicamente para vídeos explicativos. Estas herramientas, combinadas con el cambio de relación de aspecto y los controles de marca, garantizan que los vídeos explicativos sean visualmente atractivos y estén alineados con la identidad de la empresa.
