HeyGen tiene más de 900 reseñas y una valoración de 4,8 en G2. A la gente le encanta lo fácil que es crear vídeos a partir de texto, traducir con IA y utilizar avatares realistas.

Creación de vídeos multilingües sin esfuerzo, estés donde estés Me encanta usar HeyGen porque me permite crear comunicaciones claras y atractivas en varios idiomas y adaptar los mensajes a mi comunidad. Lo mejor es que puedo hacer vídeos de gran calidad mientras estoy en movimiento, sin tener que grabarme físicamente cada vez. - Jacob B.

Una herramienta revolucionaria para crear vídeos rápidos y consistentes Muy recomendable para cualquiera que busque rapidez, calidad y una creación de vídeo flexible en un mundo donde el contenido es el rey. - Corneliu C.

Excepcionalmente fácil de usar, transforma la creación de contenidos HeyGen ha transformado por completo la forma en que funciona mi empresa. Lo más importante es que me permite crear los anuncios y el contenido para redes sociales necesarios para promocionar nuestros productos y servicios. - Brent M.

Por fin, una plataforma de vídeo con IA que se siente humana Los avatares, los tonos de voz y las herramientas de ritmo están a años luz de otras plataformas. El nuevo flujo de trabajo de Video Agent es revolucionario: escucha, se adapta y realiza revisiones rápidamente. - Magnus J.