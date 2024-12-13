Plantillas de Vídeos de Formación Corporativa: Crea Contenido Atractivo Rápidamente
Simplifica tu proceso de producción de vídeos y ofrece un aprendizaje impactante con las extensas plantillas y escenas de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un módulo de formación en ventas de 45 segundos para tu equipo de ventas, destinado a presentar una nueva línea de productos con visuales atractivos y transiciones dinámicas. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para establecer un aspecto pulido, incorporando medios de alta calidad de su biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar las características del producto de manera efectiva, entregado con una narración entusiasta y clara. Esta plantilla de vídeo de formación corporativa aumentará la confianza del equipo.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 30 segundos explicando una nueva función de software para los empleados, centrándose en una guía rápida y práctica de 'cómo hacer'. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, con superposiciones de texto animado y Subtítulos/captions prominentes para ayudar a la comprensión. Usa la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente tus instrucciones detalladas en explicaciones atractivas en pantalla, asegurando la máxima retención de información.
Elabora un vídeo de formación esencial de 90 segundos para empleados que aborde las políticas actualizadas de la empresa, diseñado para todos los empleados. Este vídeo debe presentar un tono profesional con un estilo visual directo, posiblemente integrando grabaciones de pantalla o animaciones simples para ilustrar los cambios de política. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para una narración consistente y su redimensionamiento y exportación de Aspecto para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas, haciendo de él un vídeo de formación impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aumenta significativamente el compromiso de los aprendices y la retención de información en los vídeos de formación corporativa utilizando contenido generado por IA.
Escala la Creación de Cursos de Formación.
Desarrolla rápidamente una gama más amplia de vídeos y cursos de formación, ampliando tu alcance a una base global de empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación corporativa?
HeyGen revoluciona la producción de vídeos de formación corporativa aprovechando herramientas avanzadas de vídeo con IA y una rica biblioteca de plantillas de vídeo de formación personalizables. Puedes convertir fácilmente texto en contenido de vídeo atractivo, completo con avatares de IA y narraciones profesionales, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para todas tus necesidades de formación de empleados. Esto agiliza el proceso, permitiendo un desarrollo eficiente de recursos de aprendizaje de alta calidad.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los vídeos de formación de empleados?
HeyGen proporciona amplias capacidades de personalización para asegurar que tus vídeos de formación de empleados se alineen perfectamente con tu marca y objetivos de aprendizaje. Puedes personalizar avatares de IA, utilizar una vasta biblioteca de medios, controlar elementos de marca como logotipos y colores, y generar fácilmente narraciones en múltiples idiomas. Esta flexibilidad permite la creación de vídeos de introducción únicos, vídeos de 'cómo hacer' y contenido de formación en ventas adaptado a requisitos organizacionales específicos.
¿Puede HeyGen ser utilizado para diferentes tipos de recursos de aprendizaje para empleados?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta de vídeo con IA versátil diseñada para apoyar una amplia gama de recursos de aprendizaje para empleados, desde vídeos de microaprendizaje hasta vídeos tutoriales completos. Ya sea que estés creando contenido para nuevos empleados, desarrollando formación basada en escenarios o explicando términos técnicos complejos, la plataforma flexible de HeyGen asegura una alta retención de información. Esto empodera a las empresas para construir cursos en línea diversos y efectivos y programas de mejora de habilidades para empleados.
¿Por qué deberían las organizaciones usar herramientas de vídeo con IA para el desarrollo de sus empleados?
Adoptar herramientas de vídeo con IA como HeyGen para el desarrollo de empleados conlleva ventajas significativas, incluyendo ahorros considerables de tiempo y dinero en la producción de vídeos. Al utilizar avatares humanos generados por IA y guiones de vídeo inteligentes, las organizaciones pueden crear rápidamente vídeos de formación dinámicos y atractivos, fomentando mejores resultados de aprendizaje y apoyando iniciativas de transformación digital. Esto empodera a las empresas para mantener a su fuerza laboral actualizada y comprometida con un aprendizaje efectivo y escalable.