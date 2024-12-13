Adoptar herramientas de vídeo con IA como HeyGen para el desarrollo de empleados conlleva ventajas significativas, incluyendo ahorros considerables de tiempo y dinero en la producción de vídeos. Al utilizar avatares humanos generados por IA y guiones de vídeo inteligentes, las organizaciones pueden crear rápidamente vídeos de formación dinámicos y atractivos, fomentando mejores resultados de aprendizaje y apoyando iniciativas de transformación digital. Esto empodera a las empresas para mantener a su fuerza laboral actualizada y comprometida con un aprendizaje efectivo y escalable.