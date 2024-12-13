Transforma la Formación con un Creador de Vídeos Educativos Corporativos

Crea fácilmente vídeos de formación corporativa atractivos utilizando una interfaz fácil de usar y avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a los equipos de desarrollo interno, detallando el proceso para una nueva integración de software. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, complementado por una voz en off precisa y explicativa generada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que la información compleja sea fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación vibrante de 30 segundos para promocionar un próximo taller de mejora de habilidades para todos los empleados que buscan crecimiento profesional. El vídeo necesita una estética visual dinámica e inspiradora, acompañada de una partitura musical motivadora, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para crear rápidamente una invitación atractiva y visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo educativo conciso de 50 segundos para el personal existente, ofreciendo consejos rápidos de productividad para entornos de trabajo híbridos. La presentación visual debe ser moderna y elegante, con una voz en off calmada y alentadora, enriquecida con visuales relevantes obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock integrado de HeyGen para mantener el compromiso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos Corporativos

Transforma tu contenido de formación en vídeos educativos atractivos y potenciados por AI con facilidad, agilizando tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo de AI para convertir tu guion en una narración visual convincente, formando el núcleo de tu vídeo de aprendizaje corporativo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu material. Estos presentadores digitales realistas entregarán tu mensaje de manera profesional, haciendo tus vídeos de formación más dinámicos.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Personaliza tu vídeo para alinearlo con la identidad de tu organización. Utiliza controles de marca robustos para integrar tu logotipo, colores corporativos y otros elementos visuales, asegurando características de personalización empresarial consistentes.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de aprendizaje corporativo con facilidad. Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos, optimizado para compartir sin problemas en todas tus plataformas de aprendizaje y desarrollo, asegurando que tu contenido llegue a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Simplifica Conceptos Complejos

Traduce procesos corporativos intrincados o información técnica en vídeos educativos fácilmente comprensibles y atractivos para mejorar la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos explicativos animados?

HeyGen es un creador de vídeos de AI que permite a los profesionales creativos producir vídeos explicativos animados de alta calidad de manera eficiente. Aprovecha nuestras extensas plantillas y herramientas de vídeo de AI para agilizar tu proceso de creación de vídeos, dando vida a tus conceptos con facilidad.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en la creación de contenido educativo con HeyGen?

Los avatares de AI de HeyGen transforman tu experiencia de creación de vídeos educativos al ofrecer presentaciones atractivas y profesionales. Simplemente utiliza nuestra función de texto a vídeo de AI para convertir tus guiones en vídeos de formación convincentes con presentadores virtuales realistas, perfectos para el aprendizaje corporativo.

¿Es HeyGen una plataforma de creación de vídeos fácil de usar para todos los niveles de habilidad?

Absolutamente, HeyGen está diseñado como una plataforma de creación de vídeos intuitiva con una interfaz fácil de usar. Su funcionalidad de arrastrar y soltar y su biblioteca de contenido personalizable hacen que la creación de vídeos sea accesible y eficiente para todos, independientemente de la experiencia previa.

¿HeyGen apoya las iniciativas de aprendizaje y desarrollo corporativo?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos educativos corporativos ideal, ofreciendo características robustas de personalización empresarial. Las organizaciones pueden utilizar controles de marca para asegurar que todos los vídeos de formación se alineen perfectamente con sus directrices de marca, fomentando un aprendizaje y desarrollo efectivos.

