Transforma la Formación con un Creador de Vídeos Educativos Corporativos
Crea fácilmente vídeos de formación corporativa atractivos utilizando una interfaz fácil de usar y avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a los equipos de desarrollo interno, detallando el proceso para una nueva integración de software. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, complementado por una voz en off precisa y explicativa generada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que la información compleja sea fácilmente digerible.
Produce un vídeo de formación vibrante de 30 segundos para promocionar un próximo taller de mejora de habilidades para todos los empleados que buscan crecimiento profesional. El vídeo necesita una estética visual dinámica e inspiradora, acompañada de una partitura musical motivadora, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para crear rápidamente una invitación atractiva y visualmente atractiva.
Desarrolla un vídeo educativo conciso de 50 segundos para el personal existente, ofreciendo consejos rápidos de productividad para entornos de trabajo híbridos. La presentación visual debe ser moderna y elegante, con una voz en off calmada y alentadora, enriquecida con visuales relevantes obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock integrado de HeyGen para mantener el compromiso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea Más Contenido de Aprendizaje.
Desarrolla y despliega una gama más amplia de cursos educativos y materiales de formación para llegar a una fuerza laboral global de manera eficiente.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en los programas de formación corporativa a través de vídeos dinámicos e interactivos potenciados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos explicativos animados?
HeyGen es un creador de vídeos de AI que permite a los profesionales creativos producir vídeos explicativos animados de alta calidad de manera eficiente. Aprovecha nuestras extensas plantillas y herramientas de vídeo de AI para agilizar tu proceso de creación de vídeos, dando vida a tus conceptos con facilidad.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la creación de contenido educativo con HeyGen?
Los avatares de AI de HeyGen transforman tu experiencia de creación de vídeos educativos al ofrecer presentaciones atractivas y profesionales. Simplemente utiliza nuestra función de texto a vídeo de AI para convertir tus guiones en vídeos de formación convincentes con presentadores virtuales realistas, perfectos para el aprendizaje corporativo.
¿Es HeyGen una plataforma de creación de vídeos fácil de usar para todos los niveles de habilidad?
Absolutamente, HeyGen está diseñado como una plataforma de creación de vídeos intuitiva con una interfaz fácil de usar. Su funcionalidad de arrastrar y soltar y su biblioteca de contenido personalizable hacen que la creación de vídeos sea accesible y eficiente para todos, independientemente de la experiencia previa.
¿HeyGen apoya las iniciativas de aprendizaje y desarrollo corporativo?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos educativos corporativos ideal, ofreciendo características robustas de personalización empresarial. Las organizaciones pueden utilizar controles de marca para asegurar que todos los vídeos de formación se alineen perfectamente con sus directrices de marca, fomentando un aprendizaje y desarrollo efectivos.