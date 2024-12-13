Plataforma de Vídeo Educativo Corporativo para un Aprendizaje Sin Fronteras

Eleva tu formación corporativa con cursos en línea atractivos, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para contenido educativo personalizado e impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de e-learning de 1 minuto que demuestre cómo aprovechar la analítica avanzada dentro de una plataforma de cursos en línea para mejorar los resultados de formación. Dirigido a creadores de contenido de e-learning y profesionales de RRHH, el vídeo requiere una presentación visual dinámica y atractiva complementada por una voz amigable y optimista. Enfatiza cómo las capacidades de Texto a vídeo desde guion simplifican la creación de contenido y cómo los Subtítulos/captions mejoran la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial en vídeo de 2 minutos que muestre el proceso de creación de vídeos de formación completos en una plataforma de vídeo educativa corporativa. Este vídeo, destinado a educadores y desarrolladores de cursos, debe adoptar una estética visual informativa y limpia con una voz de apoyo y alentadora. Ilustra la efectividad de usar diversos Plantillas y escenas y aprovechar el soporte de la Biblioteca de medios/stock para contenido rico y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional conciso de 45 segundos que enfatice la facilidad de distribuir contenido de formación corporativa a través de varios dispositivos usando una plataforma de vídeo moderna. Diseñado para ejecutivos ocupados y equipos de marketing, el vídeo debe ser rápido e impactante, con una voz segura y enérgica. Destaca la funcionalidad de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de la plataforma, asegurando experiencias de visualización óptimas en todas partes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Plataforma de Vídeo Educativo Corporativo

Descubre cómo una avanzada plataforma de vídeo educativo corporativo simplifica la creación, entrega y gestión de cursos en línea efectivos y contenido de formación.

1
Step 1
Crea Contenido Educativo Atractivo
Aprovecha capacidades como texto a vídeo desde guion para producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad, transformando tu estrategia de e-learning con facilidad.
2
Step 2
Sube y Asegura tus Vídeos
Sube sin problemas tus vídeos educativos creados y utiliza características de entrega segura de contenido para proteger tus valiosos cursos en línea del acceso no autorizado.
3
Step 3
Integra con tu Ecosistema de Aprendizaje
Conecta tu plataforma de vídeo con la integración existente de LMS para asegurar una experiencia de aprendizaje fluida y unificada para todos tus programas de formación corporativa.
4
Step 4
Analiza el Rendimiento y el Compromiso
Obtén valiosos insights a través de analítica comprensiva para rastrear el compromiso y mejorar los resultados, mejorando continuamente el contenido de tu plataforma de vídeo de e-learning.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

Transforma temas corporativos o técnicos intrincados en contenido de vídeo fácilmente comprensible y atractivo, mejorando la comprensión y los resultados de aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la gestión segura de contenido de vídeo para la formación corporativa?

HeyGen permite una gestión robusta de contenido de vídeo, asegurando la entrega segura de todos tus vídeos de formación corporativa y educativa. Nuestra plataforma está diseñada para proteger eficazmente tus valiosos activos digitales.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación eficiente de vídeos educativos?

HeyGen ofrece potentes características técnicas como avatares de AI y generación de texto a vídeo desde guiones, agilizando la creación de tus vídeos educativos. Esto incluye generación de voz en off, subtítulos y controles de marca para mantener una apariencia profesional.

¿Ofrece HeyGen controles avanzados de marca y opciones de exportación flexibles para contenido educativo profesional?

Sí, HeyGen proporciona robustos controles de marca para personalizar tu contenido educativo con tu logo y colores de marca. Además, soporta el redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tus vídeos estén optimizados para cualquier plataforma de visualización.

¿Cómo apoya HeyGen la integración con LMS y la analítica para plataformas de vídeo educativo corporativo?

HeyGen ofrece una integración fluida con LMS, permitiéndote incrustar y gestionar tus vídeos educativos corporativos directamente dentro de tu sistema de gestión de aprendizaje existente. La plataforma también proporciona analítica para rastrear el compromiso y optimizar tu contenido de e-learning.

