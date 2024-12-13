Plataforma de Vídeo Educativo Corporativo para un Aprendizaje Sin Fronteras
Eleva tu formación corporativa con cursos en línea atractivos, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para contenido educativo personalizado e impactante.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de e-learning de 1 minuto que demuestre cómo aprovechar la analítica avanzada dentro de una plataforma de cursos en línea para mejorar los resultados de formación. Dirigido a creadores de contenido de e-learning y profesionales de RRHH, el vídeo requiere una presentación visual dinámica y atractiva complementada por una voz amigable y optimista. Enfatiza cómo las capacidades de Texto a vídeo desde guion simplifican la creación de contenido y cómo los Subtítulos/captions mejoran la accesibilidad.
Desarrolla un tutorial en vídeo de 2 minutos que muestre el proceso de creación de vídeos de formación completos en una plataforma de vídeo educativa corporativa. Este vídeo, destinado a educadores y desarrolladores de cursos, debe adoptar una estética visual informativa y limpia con una voz de apoyo y alentadora. Ilustra la efectividad de usar diversos Plantillas y escenas y aprovechar el soporte de la Biblioteca de medios/stock para contenido rico y atractivo.
Crea un vídeo promocional conciso de 45 segundos que enfatice la facilidad de distribuir contenido de formación corporativa a través de varios dispositivos usando una plataforma de vídeo moderna. Diseñado para ejecutivos ocupados y equipos de marketing, el vídeo debe ser rápido e impactante, con una voz segura y enérgica. Destaca la funcionalidad de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de la plataforma, asegurando experiencias de visualización óptimas en todas partes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Oferta de Cursos de E-learning.
Desarrolla y despliega eficientemente más cursos en línea y contenido educativo, ampliando tu alcance a una audiencia global de aprendices.
Mejora la Efectividad de la Formación Corporativa.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que aumenten significativamente el compromiso y mejoren la retención de conocimiento entre los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la gestión segura de contenido de vídeo para la formación corporativa?
HeyGen permite una gestión robusta de contenido de vídeo, asegurando la entrega segura de todos tus vídeos de formación corporativa y educativa. Nuestra plataforma está diseñada para proteger eficazmente tus valiosos activos digitales.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación eficiente de vídeos educativos?
HeyGen ofrece potentes características técnicas como avatares de AI y generación de texto a vídeo desde guiones, agilizando la creación de tus vídeos educativos. Esto incluye generación de voz en off, subtítulos y controles de marca para mantener una apariencia profesional.
¿Ofrece HeyGen controles avanzados de marca y opciones de exportación flexibles para contenido educativo profesional?
Sí, HeyGen proporciona robustos controles de marca para personalizar tu contenido educativo con tu logo y colores de marca. Además, soporta el redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tus vídeos estén optimizados para cualquier plataforma de visualización.
¿Cómo apoya HeyGen la integración con LMS y la analítica para plataformas de vídeo educativo corporativo?
HeyGen ofrece una integración fluida con LMS, permitiéndote incrustar y gestionar tus vídeos educativos corporativos directamente dentro de tu sistema de gestión de aprendizaje existente. La plataforma también proporciona analítica para rastrear el compromiso y optimizar tu contenido de e-learning.