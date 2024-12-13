Empodera a tu equipo con nuestro creador de vídeos educativos corporativos
Desarrolla vídeos de formación y comunicaciones internas atractivas más rápido con avatares de AI intuitivos y una interfaz fácil de usar.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo convincente de 45 segundos para clientes potenciales, mostrando los beneficios de tu último producto para ventas y marketing. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando animaciones de texto dinámicas e imágenes nítidas, con un avatar de AI presentando profesionalmente las características clave. Usa los avatares de AI de HeyGen para entregar el guion, asegurando una presentación consistente y atractiva que resalte tus innovadoras herramientas de vídeo AI.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para comunicación interna, anunciando una nueva actualización de política de la empresa. El estilo visual debe ser minimalista y profesional, con superposiciones de texto claras en pantalla y gráficos de fondo sutiles para mantener el enfoque, acompañado de música instrumental calmante. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los empleados, haciendo que esta herramienta de creación de vídeos educativos corporativos sea invaluable para anuncios rápidos.
Crea un vídeo tutorial rápido de 90 segundos dirigido a usuarios que aprenden una nueva función de software. El estilo visual y de audio debe ser brillante, instructivo y orientado a la acción, con guías animadas paso a paso y música de fondo animada para mantener a los espectadores comprometidos. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente el vídeo, demostrando lo fácil que puede ser la creación de vídeos incluso para temas complejos de creación de vídeos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la creación de cursos y alcance.
Acelera el desarrollo de nuevos cursos educativos y distribúyelos globalmente a una audiencia más amplia, mejorando las iniciativas de aprendizaje corporativo.
Mejora el compromiso en la formación.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en los programas de formación corporativa utilizando contenido de vídeo potenciado por AI.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos animados y contenido de formación?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos explicativos animados atractivos y contenido de formación profesional con facilidad. Sus potentes herramientas de vídeo AI, incluyendo la conversión de texto a vídeo y la generación de locuciones realistas, agilizan todo el proceso de creación de vídeos.
¿Qué características de cumplimiento de marca ofrece HeyGen para las necesidades de creación de vídeos educativos corporativos?
HeyGen proporciona características robustas de cumplimiento de marca, permitiendo a los creadores de vídeos educativos corporativos mantener una identidad visual consistente. Los usuarios pueden personalizar vídeos con logotipos específicos de la marca, colores e incluso aprovechar avatares de AI para asegurar que todo el contenido se alinee con los estilos personalizados establecidos y las características de personalización empresarial.
¿Puedo utilizar avatares de AI y una diversa biblioteca de medios de stock para mis proyectos de vídeo con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de avatares de AI personalizables para dar vida a tus guiones. Además, hay disponible una biblioteca completa de medios de stock y una biblioteca de imágenes, proporcionando abundantes recursos para enriquecer cualquier proyecto de creación de vídeos con visuales relevantes.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta de vídeo AI ideal para diversos proyectos creativos de vídeo?
HeyGen es una herramienta de vídeo AI ideal debido a su interfaz intuitiva y fácil de usar y su extensa biblioteca de plantillas. Esto permite la producción rápida de diversas salidas creativas, desde vídeos promocionales atractivos y comunicación interna hasta boletines informativos en vídeo, todo sin requerir experiencia extensa en edición de vídeos.