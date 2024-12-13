Herramienta de Vídeos de Comunicación Corporativa: Impulsa el Compromiso de los Empleados
Crea fácilmente vídeos de comunicaciones internas impactantes, aprovechando poderosos avatares de IA para involucrar a toda tu fuerza laboral.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo, demostrando una nueva característica clave de nuestra plataforma de comunicación interna para mejorar las comunicaciones con los empleados. Este vídeo estilo tutorial debe utilizar un avatar de IA de HeyGen para guiar a los espectadores a través de los pasos, empleando un tono amigable y grabaciones de pantalla limpias dentro de plantillas y escenas profesionales.
Produce un vídeo de comunicaciones corporativas pulido de 60 segundos proporcionando una actualización trimestral al liderazgo ejecutivo y a todo el personal, destacando logros recientes y metas futuras. El estilo visual debe ser dinámico y de nivel ejecutivo, incorporando medios de archivo profesionales de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen, con subtítulos precisos que aseguren la accesibilidad para todos los espectadores.
Diseña un vídeo de bienvenida atractivo de 30 segundos para nuevos empleados, explicando cómo pueden interactuar fácilmente con nuestra herramienta de vídeo para futuras formaciones y anuncios. Este mensaje de bienvenida debe contar con un avatar digital personalizado creado con los avatares de IA de HeyGen, ofreciendo un saludo amistoso y mostrando la simplicidad de la generación de contenido a través de un enfoque de texto a vídeo desde guion, ambientado en un fondo moderno y limpio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación de Empleados.
Eleva el compromiso en la formación interna y la retención de conocimientos de los empleados utilizando soluciones de vídeo impulsadas por IA para experiencias de aprendizaje impactantes.
Desarrolla Programas de Aprendizaje Interno.
Crea rápidamente cursos de aprendizaje interno extensos y materiales de incorporación, alcanzando efectivamente a todos los empleados con vídeo de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones corporativas con vídeo?
HeyGen transforma las comunicaciones corporativas al permitir la creación rápida de vídeos a través de avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esta poderosa herramienta de vídeo ayuda a las empresas a producir vídeos de comunicaciones internas atractivos de manera eficiente, mejorando significativamente la efectividad general de la comunicación.
¿Qué hace de HeyGen una herramienta de vídeo efectiva para las comunicaciones internas?
HeyGen simplifica la creación de vídeos para comunicaciones internas con plantillas intuitivas, controles de marca personalizables y generación de voz en off impulsada por IA. Funciona como una plataforma integral de comunicación interna diseñada para optimizar la producción de comunicaciones profesionales y consistentes para los empleados.
¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades de comunicación en vídeo?
Sí, HeyGen soporta diversas comunicaciones en vídeo ofreciendo una gama de soluciones, incluyendo avatares digitales realistas, subtítulos automáticos y redimensionamiento de aspecto para varias plataformas. Estas características aseguran que tus mensajes sean accesibles y presentados profesionalmente a través de diferentes canales.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en los vídeos de comunicación?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar sin problemas el logo de tu empresa y los colores de la marca en todos los vídeos de comunicaciones corporativas. Esta capacidad asegura una apariencia consistente y profesional en todas tus comunicaciones con los empleados, reforzando la identidad de tu marca con cada mensaje.