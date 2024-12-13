Generador de Vídeos de Formación en Comunicaciones Corporativas para Eficiencia Potenciada por IA
Crea sin esfuerzo vídeos de formación corporativa profesional para comunicaciones internas e incorporación con avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de formación de 60 segundos para nuevos empleados sobre protocolos esenciales de incorporación, empleando un estilo visual amigable e informativo con escenas estructuradas de las Plantillas y escenas de HeyGen, asegurando accesibilidad a través de Subtítulos/captions automáticos para todos los empleados.
Produce una actualización ejecutiva de 45 segundos para todo el personal, entregada por un avatar de IA realista en un estilo visual pulido y autoritario, enfatizando anuncios estratégicos clave, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo.
Desarrolla un vídeo de formación en comunicaciones corporativas de 90 segundos explicando un nuevo proceso interno a los equipos de departamento, utilizando un estilo visual claro e instructivo mejorado con imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegurando compatibilidad en todas las plataformas con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto flexibles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora el Compromiso en la Formación.
Mejora el aprendizaje y la retención de conocimientos de los empleados a través de vídeos de formación atractivos generados por IA que capturan la atención.
Desarrolla y Escala Cursos de Formación.
Crea y distribuye rápidamente cursos de formación completos, alcanzando eficientemente a diversos equipos globales sin los obstáculos de producción tradicionales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos de formación en comunicaciones corporativas?
HeyGen permite a las empresas crear vídeos de formación en comunicaciones corporativas de manera eficiente utilizando avanzados avatares de IA y conversión de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de vídeos de incorporación y cursos de formación interna, asegurando contenido atractivo sin necesidad de habilidades extensas de edición.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca en todos los anuncios de la empresa?
Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas de branding completas, permitiéndote integrar tu logo, colores y fuentes directamente en tus vídeos. También puedes utilizar opciones de voz en off personalizables y diversas plantillas de vídeo para asegurar que todos los anuncios de la empresa y actualizaciones ejecutivas se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué idiomas soporta HeyGen para comunicaciones internas?
HeyGen soporta más de 100 idiomas, permitiendo a las organizaciones llegar efectivamente a fuerzas laborales multilingües con sus comunicaciones internas. Esta característica es crucial para entregar actualizaciones globales de la empresa y formación en cumplimiento que resuene con cada empleado.
¿Ofrece HeyGen ahorros de costo y tiempo en la creación de vídeos?
Sí, HeyGen reduce significativamente tanto el costo como el tiempo en la creación de vídeos al transformar texto en vídeos atractivos con avatares de IA. Esto permite a los equipos producir vídeos de formación de alta calidad y contenido de compromiso de empleados sin necesidad de habilidades extensas de producción o edición de vídeo.