Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de 90 segundos para personas con conocimientos tecnológicos y creadores de contenido, mostrando las robustas capacidades del "editor de vídeo" de HeyGen. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con una pista musical animada y enérgica. Enfatiza cómo las extensas "Plantillas y escenas" pueden agilizar el proceso de creación, permitiendo a los usuarios producir visuales impresionantes de manera eficiente, incluso sin habilidades avanzadas en el "editor de arrastrar y soltar".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo introductorio de 1 minuto dirigido a principiantes que creen que "no se requiere experiencia en edición de vídeo" es demasiado bueno para ser verdad. El estilo visual debe ser simple y alentador, acompañado de una voz en off cálida y tranquilizadora. Ilustra cómo las "herramientas de vídeo de AI" de HeyGen pueden transformar un guion básico en un vídeo pulido utilizando la función "Texto a vídeo desde guion", demostrando que cualquiera puede crear contenido profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y comunicadores corporativos, centrado en crear "vídeos de alta calidad" para un "contenido de marketing" impactante. El estilo visual debe ser pulido y profesional, complementado por una narración clara y persuasiva. Demuestra cómo la función de "Generación de voz en off" de HeyGen asegura una calidad de audio consistente y profesional en todos los mensajes de la marca, elevando el valor de producción general.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para la Página de Contacto

Involucra a los visitantes y agiliza la comunicación en tu página de contacto con vídeos profesionales, creados sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo prediseñadas adaptadas para páginas de contacto. Esto proporciona un inicio rápido para transmitir claramente tu mensaje sin necesidad de experiencia extensa en edición.
2
Step 2
Añade Avatares de AI
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de AI realistas para hablar en tu nombre. Estos presentadores realistas pueden dar la bienvenida a los visitantes, explicar las opciones de contacto y guiarlos sin problemas.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca utilizando controles de marca. Incorpora fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas para mantener una apariencia profesional consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu creación y expórtala en la proporción de aspecto óptima para tu sitio web. Tu vídeo de alta calidad estará listo para ser incrustado en tu página de contacto, mejorando el compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito Convincente

Construye confianza y credibilidad en tu página de contacto mostrando historias de éxito de clientes auténticas a través de vídeos dinámicos y atractivos de AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para aquellos sin experiencia en edición de vídeo?

HeyGen utiliza avanzadas herramientas de vídeo de AI, incluyendo avatares de AI realistas y texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios generar contenido con AI sin esfuerzo. Su intuitivo editor de arrastrar y soltar asegura que se pueda crear un vídeo de alta calidad incluso sin experiencia previa en edición de vídeo.

¿Qué herramientas de edición están disponibles en HeyGen para personalizar mis vídeos profesionales?

HeyGen ofrece robustas herramientas de edición para crear vídeos profesionales, permitiéndote aprovechar extensas plantillas de vídeo, incorporar medios de archivo y aplicar controles de marca como logotipos y colores. Estas características ayudan a asegurar que tu contenido de marketing refleje tu estilo único.

¿Puedo generar contenido con avatares de AI usando HeyGen para varias plataformas?

Sí, HeyGen te permite generar contenido con AI utilizando nuestros avatares de AI realistas, transformando texto en vídeo de alta calidad con generación de voz en off y subtítulos. Esta capacidad es perfecta para crear vídeos atractivos para redes sociales u otro contenido de marketing en diferentes proporciones de aspecto.

¿Qué tan rápido puedo crear un vídeo usando el creador de vídeos de HeyGen?

El eficiente creador de vídeos de HeyGen, potenciado por su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y extensas plantillas de vídeo, permite una rápida producción de vídeos. Puedes crear vídeos atractivos en minutos, agilizando tu flujo de trabajo incluso sin necesidad de experiencia en edición de vídeo.

