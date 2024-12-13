Absolutamente. HeyGen facilita la inclusión de subtítulos y subtítulos cerrados en tus vídeos de formación en resolución de conflictos, asegurando la accesibilidad para todos los empleados, independientemente de sus preferencias o necesidades de aprendizaje. También puedes redimensionar fácilmente los vídeos para varias plataformas para llegar a todos los miembros del equipo de manera efectiva.