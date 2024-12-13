Herramienta de Vídeo de Cumplimiento para Empresas: Formación Segura y Eficiente

Optimiza los vídeos de formación en cumplimiento y asegura la protección de datos con contenido escalable, utilizando avanzados avatares de IA para una formación de empleados atractiva.

489/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para Gerentes de RRHH y Formación dentro de las empresas, centrado en simplificar la formación en cumplimiento SOC 2 para los empleados. El vídeo debe contar con visuales instructivos y atractivos con demostraciones claras, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentadores diversos y asegurando accesibilidad con subtítulos automáticos, acompañado de una voz en off alentadora y articulada.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a equipos de Adquisición de TI Empresarial y CTOs, mostrando la seguridad inigualable para la edición de vídeo empresarial y las características de preparación para auditorías de una plataforma líder. El estilo visual debe ser elegante y moderno, destacando una interfaz de usuario intuitiva con plantillas y escenas profesionales y una biblioteca de medios/contenido de stock, narrado por una voz en off confiada y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo detallado de 2 minutos para Líderes de Gobernanza de Datos y Equipos Legales, explicando los aspectos técnicos avanzados de la seguridad de vídeo, incluyendo protocolos de encriptación robustos y controles de acceso granulares para contenido corporativo sensible. Este vídeo debe utilizar visuales técnicos detallados con diagramas claros, sincronizados precisamente con un texto a vídeo desde el guion y una voz en off precisa y tranquilizadora, optimizada para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo de Cumplimiento para Empresas

Optimiza la creación de vídeos de formación en cumplimiento seguros y de alta calidad con características empresariales impulsadas por IA, asegurando que tu contenido cumpla con los estándares regulatorios.

1
Step 1
Crea tu Guion de Cumplimiento
Comienza redactando tu guion o pegando texto existente. Nuestro generador de vídeo de IA transformará tu contenido en vídeos de formación en cumplimiento profesionales, haciendo que la información compleja sea comprensible y atractiva.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Escenas
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, o sube tus propios personajes personalizados. Personaliza escenas usando plantillas preconstruidas para involucrar visualmente a tu audiencia y reforzar mensajes clave de cumplimiento.
3
Step 3
Aplica Marca y Seguridad Empresarial
Asegura la consistencia de la marca en todos tus vídeos con controles de marca personalizados, incluyendo logotipos, colores y fuentes. Benefíciate de la seguridad de nivel empresarial para tus flujos de trabajo de edición de vídeo, protegiendo contenido sensible.
4
Step 4
Exporta y Distribuye de Forma Segura
Exporta tu vídeo de cumplimiento finalizado en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas de distribución. Integra sin problemas con tus plataformas de vídeo empresariales existentes para entregar contenido de vídeo escalable de manera segura y eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Regulatorios Complejos

.

Transforma información legal y regulatoria intrincada en explicaciones en vídeo claras y fáciles de entender para toda tu fuerza laboral.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué medidas de seguridad implementa HeyGen para la protección de datos empresariales?

HeyGen emplea medidas de seguridad robustas como encriptación, controles de acceso y autenticación multifactor para asegurar la protección de los datos de tu contenido de vídeo empresarial. Estamos dedicados a mantener estándares de cumplimiento como el RGPD y SOC 2.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para crear vídeos de formación en cumplimiento efectivos?

HeyGen aprovecha características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA y generación de texto a vídeo, para producir vídeos de formación en cumplimiento atractivos de manera eficiente. Este enfoque impulsado por IA ayuda a las empresas a crear herramientas de aprendizaje concisas pero impactantes.

¿Puede HeyGen integrarse con las plataformas de vídeo empresariales existentes para la creación de contenido escalable?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar la creación de contenido de vídeo escalable y ofrece capacidades de integración para complementar tus plataformas de vídeo empresariales existentes. Esto permite una incorporación fluida en tus flujos de trabajo de medios establecidos.

¿Cómo apoya HeyGen la preparación para auditorías en iniciativas de vídeo de cumplimiento empresarial?

La plataforma segura de HeyGen y la adherencia a prácticas estrictas de manejo de datos contribuyen a la preparación para auditorías del contenido de vídeo empresarial. Nuestro compromiso con el cumplimiento asegura que tus materiales de formación cumplan con los estándares regulatorios necesarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo