HeyGen, como plataforma profesional de vídeo con IA, soporta varias integraciones críticas, incluyendo la integración SAML SSO para mejorar la seguridad y el acceso simplificado. Priorizamos la protección de datos, adhiriéndonos a estrictos estándares SOC 2 y GDPR, lo que hace de HeyGen una solución confiable para integrarse con tu LMS o intranet para programas de formación.