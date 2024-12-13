Herramienta de Vídeo de Cumplimiento para Formación Atractiva con IA

Aprovecha los avatares de IA para crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos y rentables que aumenten el compromiso de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de anuncio urgente de 45 segundos para todos los empleados, explicando una actualización reciente de la política de protección de datos de la empresa. El enfoque visual debe incorporar animaciones de texto dinámicas junto con metraje de archivo relevante para resaltar los cambios clave, acompañado de una voz en off atractiva. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transformar rápidamente el documento de política en una herramienta de vídeo de cumplimiento efectiva, haciendo que esta actualización sea rentable y clara para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación introductoria de 2 minutos dirigido a nuestra fuerza laboral global, centrado en la conducta ética en diferentes regiones. El estilo visual debe ser inclusivo, mostrando empleados diversos en varios entornos profesionales, apoyado por una voz cálida y alentadora. Utiliza las capacidades de subtítulos/captions y traducción de HeyGen para asegurar que estos vídeos localizados sean accesibles y comprensibles para todos los participantes en nuestros programas de formación internacional, fomentando un mensaje coherente en todo el mundo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para empleados con diversas necesidades de accesibilidad, explicando cómo reportar incidentes laborales en cumplimiento con las directrices internas. La presentación visual debe ser sencilla y fácil de seguir, utilizando gráficos simples y texto claro en pantalla, mientras se incorporan descripciones de audio detalladas para los elementos visuales. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar subtítulos generados por IA precisos, mejorando la accesibilidad del vídeo y asegurando el cumplimiento total de WCAG 2.2 para todos los espectadores como una herramienta crítica de accesibilidad de vídeo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Cumplimiento

Crea eficientemente vídeos de formación en cumplimiento atractivos con avatares de IA y un generador de vídeo con IA intuitivo, asegurando una comunicación clara y el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo. La función 'Texto a vídeo desde guion' de la plataforma convertirá tu texto en palabras habladas para tu contenido de cumplimiento.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de 'avatares de IA' para ser la cara de tu formación en cumplimiento. Esto añade un elemento humano a tu vídeo sin necesidad de actores en vivo.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra metraje de archivo relevante, imágenes y elementos de marca de tu empresa para hacer la formación visualmente atractiva y precisa en cuanto al producto.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Utiliza el 'generador de vídeo con IA' para producir tu vídeo final de formación en cumplimiento. Expórtalo y compártelo fácilmente en toda tu organización o plataformas de aprendizaje preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso en la Formación en Cumplimiento

.

Impulsa una mayor participación y retención de conocimiento en los programas de cumplimiento a través de contenido de vídeo dinámico e interactivo potenciado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen funciona como una herramienta intuitiva de vídeo de cumplimiento, simplificando la creación de vídeos de formación esenciales. Aprovechando avatares de IA, una rica biblioteca de medios y opciones para voz en off de IA y presentador de IA, HeyGen transforma eficientemente tu guion de vídeo en contenido atractivo y profesional sin requerir habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Qué características técnicas avanzadas permiten la generación de vídeos con IA en HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos con IA líder que ofrece capacidades técnicas robustas, incluyendo la conversión de texto a vídeo sin problemas, y la capacidad de transformar PowerPoints a vídeo y PDFs a vídeo. Nuestra sofisticada plataforma de vídeo con IA utiliza avatares de IA realistas y herramientas de creación de vídeo integrales para producir vídeos de alta calidad a gran escala.

¿Puede HeyGen crear contenido de formación en cumplimiento localizado y accesible?

Sí, HeyGen ofrece amplias capacidades de traducción y soporte multilingüe para producir vídeos localizados adaptados a audiencias diversas. Además, nuestra plataforma incorpora herramientas cruciales de accesibilidad de vídeo como subtítulos generados por IA y descripciones de audio, asegurando el cumplimiento de WCAG 2.2 para programas de formación verdaderamente inclusivos.

¿HeyGen se integra con otras plataformas y soporta estándares de seguridad?

HeyGen, como plataforma profesional de vídeo con IA, soporta varias integraciones críticas, incluyendo la integración SAML SSO para mejorar la seguridad y el acceso simplificado. Priorizamos la protección de datos, adhiriéndonos a estrictos estándares SOC 2 y GDPR, lo que hace de HeyGen una solución confiable para integrarse con tu LMS o intranet para programas de formación.

