Herramienta de Vídeo de Cumplimiento para Formación Atractiva con IA
Aprovecha los avatares de IA para crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos y rentables que aumenten el compromiso de los empleados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de anuncio urgente de 45 segundos para todos los empleados, explicando una actualización reciente de la política de protección de datos de la empresa. El enfoque visual debe incorporar animaciones de texto dinámicas junto con metraje de archivo relevante para resaltar los cambios clave, acompañado de una voz en off atractiva. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transformar rápidamente el documento de política en una herramienta de vídeo de cumplimiento efectiva, haciendo que esta actualización sea rentable y clara para todos.
Desarrolla un vídeo de formación introductoria de 2 minutos dirigido a nuestra fuerza laboral global, centrado en la conducta ética en diferentes regiones. El estilo visual debe ser inclusivo, mostrando empleados diversos en varios entornos profesionales, apoyado por una voz cálida y alentadora. Utiliza las capacidades de subtítulos/captions y traducción de HeyGen para asegurar que estos vídeos localizados sean accesibles y comprensibles para todos los participantes en nuestros programas de formación internacional, fomentando un mensaje coherente en todo el mundo.
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para empleados con diversas necesidades de accesibilidad, explicando cómo reportar incidentes laborales en cumplimiento con las directrices internas. La presentación visual debe ser sencilla y fácil de seguir, utilizando gráficos simples y texto claro en pantalla, mientras se incorporan descripciones de audio detalladas para los elementos visuales. Emplea la función de subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar subtítulos generados por IA precisos, mejorando la accesibilidad del vídeo y asegurando el cumplimiento total de WCAG 2.2 para todos los espectadores como una herramienta crítica de accesibilidad de vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Aprovecha la IA para producir eficientemente cursos de cumplimiento integrales, alcanzando una audiencia global más amplia con contenido localizado.
Desmitificar Temas Complejos de Cumplimiento.
Utiliza vídeo con IA para desglosar regulaciones de cumplimiento intrincadas en módulos claros y fácilmente digeribles, mejorando la comprensión y el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen funciona como una herramienta intuitiva de vídeo de cumplimiento, simplificando la creación de vídeos de formación esenciales. Aprovechando avatares de IA, una rica biblioteca de medios y opciones para voz en off de IA y presentador de IA, HeyGen transforma eficientemente tu guion de vídeo en contenido atractivo y profesional sin requerir habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Qué características técnicas avanzadas permiten la generación de vídeos con IA en HeyGen?
HeyGen es un generador de vídeos con IA líder que ofrece capacidades técnicas robustas, incluyendo la conversión de texto a vídeo sin problemas, y la capacidad de transformar PowerPoints a vídeo y PDFs a vídeo. Nuestra sofisticada plataforma de vídeo con IA utiliza avatares de IA realistas y herramientas de creación de vídeo integrales para producir vídeos de alta calidad a gran escala.
¿Puede HeyGen crear contenido de formación en cumplimiento localizado y accesible?
Sí, HeyGen ofrece amplias capacidades de traducción y soporte multilingüe para producir vídeos localizados adaptados a audiencias diversas. Además, nuestra plataforma incorpora herramientas cruciales de accesibilidad de vídeo como subtítulos generados por IA y descripciones de audio, asegurando el cumplimiento de WCAG 2.2 para programas de formación verdaderamente inclusivos.
¿HeyGen se integra con otras plataformas y soporta estándares de seguridad?
HeyGen, como plataforma profesional de vídeo con IA, soporta varias integraciones críticas, incluyendo la integración SAML SSO para mejorar la seguridad y el acceso simplificado. Priorizamos la protección de datos, adhiriéndonos a estrictos estándares SOC 2 y GDPR, lo que hace de HeyGen una solución confiable para integrarse con tu LMS o intranet para programas de formación.