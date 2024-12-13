HeyGen mejora el compromiso en la formación efectiva en cumplimiento transformando guiones en experiencias de aprendizaje basadas en vídeo dinámicas con avatares de IA realistas y narraciones profesionales. Esto permite la presentación de temas complejos y escenarios del mundo real en un formato de microaprendizaje fácilmente digerible, asegurando una mejor retención y aplicación del conocimiento crítico de cumplimiento.