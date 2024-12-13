Vídeos de Formación en Cumplimiento para Empleados: Simplifica y Atrae

Asegura un cumplimiento efectivo y reduce riesgos legales y financieros con aprendizaje basado en vídeo atractivo, creado sin esfuerzo usando los avatares de IA de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Este vídeo de 45 segundos tiene como objetivo educar a los empleados que manejan datos sensibles sobre regulaciones críticas de protección de datos y privacidad, funcionando como un módulo conciso de formación en ciberseguridad. Emplea un estilo visual moderno y limpio con animaciones tipo infografía y una narración precisa, fácilmente generada a partir de un guion usando la función de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 30 segundos centrado en la seguridad laboral para trabajadores de fábricas y sitios, especialmente para nuevos empleados. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y práctico, utilizando ejemplos del mundo real y demostraciones claras, mejorado con metraje de archivo e imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de 90 segundos para la gestión y líderes de equipo sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), enfatizando los beneficios de una formación efectiva en cumplimiento. Este vídeo debe presentar un estilo visual atractivo basado en escenarios con tonos positivos e inclusivos y una representación diversa, utilizando Plantillas y escenas preconstruidas para un aspecto profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación en Cumplimiento para Empleados

Crea fácilmente vídeos de formación en cumplimiento atractivos y precisos para tus empleados, asegurando claridad y retención con potentes herramientas de IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en cumplimiento preparado en HeyGen. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente un vídeo base, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Elige un Presentador de IA
Mejora tu formación para empleados seleccionando un avatar de IA profesional para entregar el contenido. Un presentador similar a un humano aumenta el compromiso y hace que el aprendizaje sea más relatable.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tus vídeos de formación aplicando los colores y el logo de tu marca usando controles de marca. Esto asegura una apariencia y sensación consistentes en todas tus comunicaciones internas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez que tus cursos de cumplimiento completos estén listos, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu vídeo en el formato deseado. Compártelo sin problemas a través de tus plataformas de aprendizaje para educar a tu equipo.

Casos de Uso

Aclarar Regulaciones Complejas

Transforma información regulatoria intrincada y directrices éticas en contenido de vídeo claro y digerible, asegurando que los empleados comprendan los requisitos de cumplimiento complejos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en cumplimiento para empleados?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de formación en cumplimiento atractivos para empleados usando avatares de IA y texto a vídeo desde guion, haciendo que temas complejos sean atractivos y mejorando la efectividad del aprendizaje en general. Este enfoque ayuda a asegurar que los empleados comprendan los requisitos regulatorios vitales y las prácticas empresariales éticas, reduciendo en última instancia los riesgos legales y financieros.

¿Qué características hacen que crear cursos de cumplimiento con HeyGen sea eficiente?

HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación en cumplimiento en línea a través de plantillas y escenas listas para usar, junto con la generación fluida de narraciones. Los usuarios pueden fácilmente añadir subtítulos y aprovechar una robusta biblioteca de medios, asegurando una serie de vídeos profesional y atractiva sin necesidad de experiencia extensa en producción.

¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de formación en cumplimiento para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en los vídeos de formación para empleados sobre varios temas de cumplimiento como Formación contra el acoso o DEI. Esto asegura que tu contenido personalizado, con avatares de IA diversos, se alinee perfectamente con tus requisitos regulatorios específicos y la cultura de tu empresa.

¿Cómo hace HeyGen que la formación en cumplimiento sea más atractiva para los aprendices?

HeyGen mejora el compromiso en la formación efectiva en cumplimiento transformando guiones en experiencias de aprendizaje basadas en vídeo dinámicas con avatares de IA realistas y narraciones profesionales. Esto permite la presentación de temas complejos y escenarios del mundo real en un formato de microaprendizaje fácilmente digerible, asegurando una mejor retención y aplicación del conocimiento crítico de cumplimiento.

