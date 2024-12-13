Simplifica la Formación: Tu Generador de Vídeos de Formación para Oficiales de Cumplimiento
Transforma tus vídeos de formación en cumplimiento con avatares de IA dinámicos, asegurando contenido atractivo para todos los empleados.
Imagina un vídeo de formación de 90 segundos para nuevos empleados, explicando la conducta ética básica. Visualmente, un enfoque moderno y amigable con los avatares de IA de HeyGen presentando escenarios y soluciones aseguraría un tono accesible y relatable. Un estilo de audio claro y conversacional debería mantener el interés del espectador y simplificar las complejas directrices éticas, haciendo de este un módulo de formación en cumplimiento efectivo.
Para equipos de RRHH globales y empleados internacionales, diseña un vídeo de 2 minutos detallando políticas contra el soborno y la corrupción. El estilo visual debe ser sofisticado y formal, incorporando ejemplos del mundo real y aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer traducción multilingüe. Enfatiza la compatibilidad SCORM del vídeo para un despliegue sin problemas en varios sistemas de gestión de aprendizaje, asegurando un cumplimiento global consistente.
Elabora una guía rápida de 45 segundos para la incorporación de empleados, enfocándote en las mejores prácticas esenciales de ciberseguridad. El estilo visual debe ser nítido y directo, empleando las plantillas de vídeo pre-diseñadas de HeyGen para una producción rápida y mostrando prominentemente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y la retención de información. El audio debe ser optimista y alentador, haciendo que la información crítica de cumplimiento sea digerible para los nuevos empleados.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y la Escala de la Formación.
Genera diversos vídeos de formación en cumplimiento y distribúyelos a una fuerza laboral global de manera eficiente.
Mejora el Compromiso de Aprendizaje.
Utiliza avatares de IA y contenido dinámico para crear formación en cumplimiento atractiva que mejora la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para la formación en cumplimiento?
Sí, los vídeos de HeyGen están diseñados para una integración sin problemas con LMS y compatibilidad SCORM, permitiendo a los equipos de RRHH desplegar y rastrear fácilmente los vídeos de formación en cumplimiento. Esto asegura una distribución eficiente de contenido de formación atractivo en toda tu organización.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para oficiales de cumplimiento?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de formación para oficiales de cumplimiento, agilizando el proceso al convertir texto a vídeo desde un guion utilizando avatares de IA realistas. Esta plataforma de vídeo de IA te permite producir rápidamente vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad sin necesidad de filmación tradicional.
¿HeyGen admite opciones multilingües para la formación en cumplimiento global?
Absolutamente, la plataforma de vídeo de IA de HeyGen ofrece robustas capacidades de traducción multilingüe, incluyendo generación avanzada de voz en off. Esto asegura que tu formación crítica en cumplimiento pueda ser entregada efectivamente a una fuerza laboral diversa y global.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer la formación en cumplimiento más atractiva?
HeyGen mejora el contenido de formación atractivo a través de plantillas de vídeo pre-diseñadas y la capacidad de integrar elementos interactivos como cuestionarios. También puedes personalizar los vídeos con controles de marca, asegurando que tu formación en cumplimiento se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.