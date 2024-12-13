Creador de Vídeos Comparativos: Aumenta el ROI de tu Campaña

Crea vídeos comparativos dinámicos y aumenta el compromiso utilizando avatares de IA para dar vida a tus campañas publicitarias de manera fácil y asequible.

483/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un tutorial técnico de 90 segundos para desarrolladores de software, demostrando el poder de HeyGen como un creador de vídeos comparativos intuitivo. Emplea un estilo visual moderno y limpio con un avatar de IA atractivo que guíe a los espectadores a través de comparaciones de características paso a paso, complementado por una voz en off calmada e instructiva. Enfócate en ilustrar cómo dos funcionalidades de código distintas se desempeñan lado a lado usando las capacidades de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos para redactores técnicos, ilustrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos comparativos detallados. Adopta un estilo visual altamente pulido, impulsado por infografías, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente escenarios comparativos. Asegura una generación de voz en off clara y precisa, reforzada con subtítulos/captions precisos para ayudar a la comprensión de términos técnicos complejos, agilizando el proceso de creación de anuncios para nuevos lanzamientos de productos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a ingenieros DevOps, mostrando la capacidad de HeyGen como un creador de vídeos ágil de IA para comparar diferentes entornos de plataformas. Emplea un estilo visual rápido y rico, aprovechando el extenso soporte de la biblioteca de medios/stock para un B-roll impactante. Crucialmente, demuestra la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar el contenido comparativo a través de diversa documentación técnica y plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Comparativos

Crea fácilmente anuncios de vídeo comparativos atractivos con IA. Muestra las diferencias de productos, destaca beneficios y convierte a los espectadores en clientes.

1
Step 1
Selecciona tu Plantilla
Elige entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales diseñadas específicamente para anuncios comparativos. Esto inicia tu proyecto, proporcionando un marco listo para personalizar según tus necesidades de "creador de vídeos comparativos".
2
Step 2
Añade tu Contenido
Llena la plantilla elegida con visuales de productos, texto y datos. Utiliza diseños de "pantalla dividida" para presentar claramente comparaciones lado a lado, perfecto para tu proyecto de "creador de vídeos comparativos".
3
Step 3
Crea Voces en Off Profesionales
Genera narrativas impactantes con "generación de voz en off", seleccionando entre diversas voces de IA para explicar claramente los beneficios y comparaciones de productos. Esto asegura que tu anuncio de "creador de vídeos de IA" entregue un mensaje persuasivo.
4
Step 4
Exporta y Optimiza
Una vez que tu anuncio comparativo esté perfecto, "expórtalo" utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptarse a diversas plataformas. Esto asegura que el contenido de tu "creador de anuncios en vídeo" luzca genial y funcione de manera óptima dondequiera que lo compartas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca la Superioridad del Producto

.

Crea vídeos de IA atractivos para mostrar comparaciones de productos y el éxito del cliente, demostrando efectivamente el valor sobre las alternativas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen agiliza todo el proceso de producción de vídeos utilizando herramientas avanzadas de IA. Nuestra plataforma permite a los usuarios crear contenido atractivo sin esfuerzo, transformando guiones en vídeos profesionales con avatares de IA realistas y generación de voz en off de alta calidad.

¿Puedo generar vídeos directamente desde un guion usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite generar rápidamente vídeos dinámicos directamente desde tu guion de texto. Esta capacidad combina sin problemas las características de texto a vídeo con avatares de IA y generación de voz en off, proporcionando una experiencia de creación de contenido altamente eficiente.

¿Qué funciones de edición ofrece HeyGen para vídeos comparativos?

HeyGen proporciona herramientas de edición en línea robustas perfectas para crear vídeos comparativos atractivos. Los usuarios pueden editar vídeos fácilmente en línea, añadir subtítulos, utilizar diseños de pantalla dividida y emplear el redimensionamiento de relación de aspecto para adaptarse a diversas plataformas según sus necesidades de creación de vídeos comparativos.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para mis anuncios en vídeo?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding completos para asegurar que tus anuncios en vídeo y vídeos de marketing en redes sociales reflejen la identidad de tu marca. Puedes aplicar tu logo, colores de marca y elegir entre diversas plantillas de vídeo para crear contenido de anuncios en vídeo impactante.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo